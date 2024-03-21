'Работали по всей стране': в ВСУ назвали особенность ракетной атаки РФ

По данным Гуменюк, российские ракеты пытались обойти украинскую систему противовоздушной обороны, чтобы нанести удар по столице.

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В ВСУ раскрыли детали ракетного удара по Киеву / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В ночь на 21 марта Россия нанесла удар по Украине с использованием 31 ракеты. Целью российского обстрела стал Киев, однако вражеские ракеты маневрировали, что усложняло их траекторию. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, боевая работа в зоне ответственности ОК "Юг" в большинстве заключалась в отслеживании направления движения российских ракет.

"Траектория ракет была сложная. Маневры осуществляли, пытались обойти системы противовоздушной обороны. Поэтому работали по всей стране фактически", - подчеркнула Наталья Гуменюк. видео дня

Она также отметила, что наши военные заметили возросшую активность вражеской беспилотной разведки. Например, в среду в конце светового дня в акватории Черного моря противовоздушными оборонительными системами были уничтожены два SuperCam. Российские беспилотники пытались проникнуть ближе к побережью, чтобы собрать как можно больше информации.

"В целом активность беспилотной разведки, в частности, в нашей зоне ответственности достигла 147 единиц за сутки. Это очень высокий показатель. Так они пытаются компенсировать отсутствие в воздухе А-50", - отметила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Ракетный удар по Украине 21 марта

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 21 марта по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога по пускам крылатых ракет воздушного базирования с территории страны-агрессора России. Об этом говорилось в сообщении Воздушных сил.

Кроме того, жители столицы сообщали о сильных взрывах. В КГВА отметили, что в небе над столицей работают силы ПВО.

После 44-дневной паузы утром 21 марта российские оккупанты снова ударили ракетами по Киеву. Воздушная тревога в столице продолжалась около трех часов. Ракеты, после сложных маневров в соседних областях, заходили на столицу одновременно с разных направлений. Об этом сообщил глава Киевской городской администрации Сергей Попко.

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