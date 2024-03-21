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"Это будет побег": в ГУР анонсировали новые "сюрпризы" для РФ в Черном море

Юрий Берендий
21 марта 2024, 16:01
В ГУР отметили, что россияне пытаются менять тактику и искать новые инструменты защиты для кораблей Черноморского флота РФ от украинских атак.
'Это будет побег': в ГУР анонсировали новые 'сюрпризы' для РФ в Черном море
В ГУР анонсировали новые "сюрпризы" для РФ в Черном море / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Российское командование изучает различные пути для спасения остатков Черноморского флота. В частности, сейчас россияне занимаются передислокацией части инфраструктуры из Крыма в другие порты. Об этом в сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Юсов отметил, что российская передислокация Черноморского флота в Новороссийск продолжается, хотя россияне не могут оставить территорию временно оккупированного Крыма без инфраструктуры и военно-морских сил.

"Ведь это фактически будет бегство. Но в Новороссийск и штабная, и судовая инфраструктура активно перебрасывается. Уже несколько недель, после успешной операции, мы их в море не видим. Они пытаются менять тактику, искать какие-то новые инструменты защиты. Но и украинские Силы обороны не будут ждать, а будут действовать и в дальнейшем", - пообещал Юсов.

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Он также отметил, что Силы обороны Украины будут и в дальнейшем будут осуществлять операции по уничтожению кораблей Черноморского флота РФ.

"Другое дело в том, что для того, чтобы провести такую операцию, враг должен выйти в море. Но работа будет продолжена. И она не обязательно будет повторением предыдущих операций, это будут новые шаги, комбинированные. И в воздухе, и на море и на суше", - подчеркнул спикер.

Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Удары по Черноморскому флоту

Аналитики Института изучения войны сообщили, что Министерство обороны России заменило командующего Черноморского флота с целью защиты флота от ударов со стороны Украины.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что боевые операции в Черном море и на территории временно оккупированного Крыма являются частью подготовки к серьезной операции.

В результате уничтожения украинскими силами патрульного корабля Черноморского флота РФ "Сергей Котов" погибли 7 членов экипажа, еще 6 получили ранения, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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война в Украине Черноморский флот
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