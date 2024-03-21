'Это будет побег': в ГУР анонсировали новые 'сюрпризы' для РФ в Черном море

Российское командование изучает различные пути для спасения остатков Черноморского флота. В частности, сейчас россияне занимаются передислокацией части инфраструктуры из Крыма в другие порты. Об этом в сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.
Юсов отметил, что российская передислокация Черноморского флота в Новороссийск продолжается, хотя россияне не могут оставить территорию временно оккупированного Крыма без инфраструктуры и военно-морских сил.
"Ведь это фактически будет бегство. Но в Новороссийск и штабная, и судовая инфраструктура активно перебрасывается. Уже несколько недель, после успешной операции, мы их в море не видим. Они пытаются менять тактику, искать какие-то новые инструменты защиты. Но и украинские Силы обороны не будут ждать, а будут действовать и в дальнейшем", - пообещал Юсов.видео дня
Он также отметил, что Силы обороны Украины будут и в дальнейшем будут осуществлять операции по уничтожению кораблей Черноморского флота РФ.
"Другое дело в том, что для того, чтобы провести такую операцию, враг должен выйти в море. Но работа будет продолжена. И она не обязательно будет повторением предыдущих операций, это будут новые шаги, комбинированные. И в воздухе, и на море и на суше", - подчеркнул спикер.
Кто такой Андрей Юсов
Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.
Удары по Черноморскому флоту
Аналитики Института изучения войны сообщили, что Министерство обороны России заменило командующего Черноморского флота с целью защиты флота от ударов со стороны Украины.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что боевые операции в Черном море и на территории временно оккупированного Крыма являются частью подготовки к серьезной операции.
В результате уничтожения украинскими силами патрульного корабля Черноморского флота РФ "Сергей Котов" погибли 7 членов экипажа, еще 6 получили ранения, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Другие новости:
- В Николаеве прогремел мощный взрыв: россияне нанесли ракетный удар по городу
- РДК сорвали наступление РФ в Украине: подробности операции
- Бои за Белгород: многие пленные оккупанты захотели перейти на сторону Украины
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред