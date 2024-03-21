Бои за Белгород: многие пленные оккупанты захотели перейти на сторону Украины

В рядах РДК также воюют бывшие вагнеровцы.

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Бои за Белгородскую область продолжаются / Коллаж Главреда. Фото: РДК

Легион "Свобода России" в ходе ограниченной военной операции в Белгородской области взял в плен 37 россиян. Некоторые пленники захотели стать бойцами РДК, сообщает NV.

Как рассказал на пресс-конференции в четверг, 21 марта, командир и основатель Русского добровольческого корпуса Денис (позывной White Rex), "пленные, которые в прошлом году в порядке эксперимента пополнили ряды РДК, проявляют себя блестящим образом".

"Они представлены к государственным наградам за свою воинскую доблесть, за свою отвагу", - сказал Денис. видео дня

Более того, в рядах РДК также воюют экс-вагнеровцы. По словам командира корпуса, эти военные уже принимали участие в боях на Авдеевском и Лиманском направлениях, а теперь участвуют в столкновениях с оккупантами под Белгородом.

"Бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" принимали участие в рядах РДК уже на Авдеевском направлении, на Лиманском, и безусловно они принимали участие в этой ограниченной военной операции, которую мы проводили и продолжаем проводить на территории РФ. Эти бойцы сделали правильный выбор - они по-прежнему сохранили нашу традицию набирать исключительно добровольцев. Их никто не принуждал пополнить наши ряды. Они сделали это, потому что посчитали правильным", - отметил Денис.

Что известно о российском добровольческом корпусе (РДК) Российский добровольческий корпус - военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное выходцами из России, проживающими на территории стран Европейского союза, Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины. В настоящее время проводят боевые действия на Авдеевском направлении, Запорожье, Лиманском направлении, так и на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.

NV пишет о пленении легионом "Свобода России" 37 российских военнослужащих. Сам White Rex уточнил, что пока никаких обменов пленными не проводят. Некоторые пленные даже захотели перейти в РДК.

"Пока никаких обменов не происходит, поскольку ряд пленных выразили добровольное желание стать бойцами РДК. Поэтому сейчас с ними ведутся разговоры и проверки разного рода. По их итогам, возможно, будет пополнение нашего подразделения новыми бойцами, новыми добровольцами. В противном случае они все будут переданы украинской стороне для пополнения обменного фонда", – сказал White Rex.

Бои за Белгород

Почти неделю в Белгородской области продолжаются бои между русскими повстанцами и регулярной армией Путина за контроль над пограничными районами РФ.

В ходе столкновений оккупанты авиабомбами почти стерли с лица земли русскую деревню Козинка и, по утверждению самих пропагандистов, потеряли несколько десятков солдат в один из первых дней боев.

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