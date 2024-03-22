'Может иметь последствия': адмирал дал громкое заявление о войсках НАТО в Украине

Страны НАТО, желающие отправить свои войска в Украину, должны проконсультироваться со всеми партнерами, отметил лейтенант-адмирал НАТО.

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В НАТО высказались об отправке войск в Украину / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, twitter.com/USNATO

В Украине нет войск НАТО под командованием Объединенных ВС НАТО в Европе, а также нет планов по этому поводу в будущем. Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО Роберт Бауэр в эфире телемарафона.

"Я повторю слова генсека НАТО - в Украине нет войск НАТО под командованием Объединенных ВС НАТО в Европе. И таких планов нет на будущее. Если коротко. Другая вещь, которую важно отметить, если отдельное государство хочет отправить войска в Украину, то это может иметь последствия для всех нас через 5-ю статью НАТО", - отметил он.

Бауэр также отметил, что страны НАТО, которые желают отправить свои войска в Украину, должны проконсультироваться со всеми партнерами. При этом, страны должны прийти к общему решению по этому вопросу.

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"Но вряд ли это произойдет. Поэтому нет ни войск в Украине, ни планов направлять войска в Украину под командованием НАТО", - сказал адмирал.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины высказал мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Идея отправки войск стран Запада в Украину

Напомним, первым предложение об отправке войск в Украину выдвинул президент Франции Эммануэль. Тогда Макрон заявил о возможности отправки западных войск в Украину в будущем, но отметил, что пока нет консенсуса по этому вопросу.

В итоге французский президент отказался от идеи отправки французских войск в Украину. Он подчеркнул, что война в Украине является экзистенциальной для Европы, но Франция не пойдет на эскалацию и не желает находиться в состоянии войны с Россией.

Как сообщал Главред, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции, генерал Тьерри Буркхар не исключает возможности отправки французских войск в Украину. Он считает, что Запад должен показать России, что поддержка не ограничится лишь поставками оружия.

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