"Мы не можем исключить": в Британии заговорили об отправке войск в Украину

Бен Уоллес допускает, что солдатам королевства придётся отправиться в Украину.

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Бен Уоллес не исключает отправку британских войск в Украину / Коллаж: Главред, фото: gov.uk, 24 Омбр

Великобритания может принять решение об отправке своих военнослужащих на территорию Украины.

Такую вероятность не исключает бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Об этом он сказал в комментарии Times Radio, пишет Daily Mail.

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Бывший глава британского оборонного ведомства допустил, что солдатам королевства придётся разместиться в Украине.

"Мы должны использовать эту фразу: "мы не можем их исключить", – сказал Уоллес.

Вместе с тем он уверен в том, что Лондон должен готовится к увеличению расходов на оборону и поднять минимальный уровень расходов на оборону в стране до 3% от ее ВВП.

Как сообщалось ранее, Британия поставит Украине боеприпасы на 310 миллионов долларов. Силы обороны Украины очень эффективно используют артиллерию для ведения контрбатарейного огня.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Предложение об отправке западных войск в Украину

Как сообщалось ранее, Париж готов перебросить 20 тысяч "штыков". В эфире французского ТВ уже обсуждают вероятные места дислокации войск в Украине.

Напомним, на украинском саммите в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки западных войск в Украину в будущем, но отметил, что пока нет консенсуса по этому вопросу. Слова президента объяснил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Кроме этого, после критики правительства относительно предложения Макрона, президент заявил, что каждое его слово на эту тему является тщательно продуманным. Он назвал возможность отправки войск в Украину "хорошо обдуманной" и "взвешенной".

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