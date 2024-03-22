"Смерть за смерть": Медведев нагло угрожает украинцам "безжалостным уничтожением"

Дмитрий Медведев хочет мстить Украине за теракт в России. При этом даже в РФ не нашли доказательств причастности украинских сил к этому.

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Медведев начал угрожать украинцам после теракта в Подмосковье / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, скриншот из видео

После того как в Подмосковье произошел жесткий теракт, заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев обвинил во всем Украину и начал угрожать "уничтожением" украинцев и представителям государства. Свой пост он опубликовал в Telegram-канале.

Медведев цинично назвал украинцев террористами. Обвиняя без доказательств и забывая о том, сколько бед РФ принесла в Украину, он решил мстить.

"Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе – невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть", - написал Медведев. видео дня

Медведев выдал бред о теракте в РФ и угрожает украинцам уничтожением / фото: скриншот

Кто такой Дмитрий Медведев? Дмитрий Медведев – президент России 2008-2012 годов, с 2020 года – заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия. Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии. С октября 2022 находится в розыске СБУ по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Теракт в РФ 22 марта

В марте США и другие страны просят граждан выехать из РФ. Они утверждали, что в России будет опасно, поскольку там могут произойти теракты. Если же у людей не было возможности выехать из страны, то их просили оставаться дома и не ходить в людные места.

Вечером 22 марта под Москвой в "Крокус Сити Холл" произошел жестокий теракт. Неизвестные зашли с оружием и открыли стрельбу из автоматов. После этого в здании прогремел мощный взрыв. Известно о минимум 40 погибших и более 100 раненых.

Впоследствии пропаганда РФ нашла "виновных" в теракте без расследования. Российские пропагандисты уже вынесли вердикт: за терактом стоят США и Великобритания.

Добровольцы РФ официально обвинили Путина в расстреле людей под Москвой. В Легионе "Свобода России" уверены, что теракт в Подмосковье совершил режим Путина. Российские добровольцы говорят, что теракт и медийное освещение готовились.

В ГУР заявили, что теракт организовали российские спецслужбы по приказу российского диктатора Владимира Путина. Цель этого теракта - оправдание еще более жестоких ударов по Украине и тотальной мобилизации в РФ.

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