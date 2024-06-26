Жданов нашел противоречия в поддержке Китаем России: на что Пекин рассчитывает

Эксперт ответил на вопрос прямых поставок китайского оружия России.

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Зачем Си сдался Путин?/ Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, depositphoto.com.ua

Китай видит мир биполярным, в котором он правит параллельно США. Россия в таком плане выступает только сырьевым придатком. Но в период российско-украинской войны Пекин готов к оружейной поддержке Путина, считает военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он отметил, что Китай в вопросе прямых поставок оружия России все еще опасается западных санкций.

"Во-первых, Пекин не может отвязаться от доллара. Во-вторых, 35% ВВП Китая - это американский рынок. Для сравнения, доля России в китайском ВВП составляет лишь 1%. Этим и продиктованы такие опасения", - объяснил Жданов. видео дня

Однако если Китай и Россия перейдут на прямой расчет по схеме юань-рубль, как уже неоднократно Путин предлагал Пекину, тогда санкции китайские банки не достанут, уверен эксперт.

Жданов подчеркнул, что Китай хочет установления биполярного мира. Для России в нем места нет.

"Осенью позапрошлого года Си Цзиньпин на партийном съезде Коммунистической партии Китая в ходе своего переутверждения председателем партии четко и ясно сказал, что Китаю нужен биполярный мир, в котором правят США и Китай. И Россия в эту концепцию совершенно не вписывается. Здесь она играет роль сырьевого придатка, который понадобится для реализации целей Китая", - сказал Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Позиция Китая по Украине - отношения с Россией

Пекин продолжает гнуть линию немедленного "урегулирования кризиса в Украине", поддерживая сумасшедшие ультиматумы Путина.

Китай оказывает военную поддержку оккупантам, но прямые поставки, уверен бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, станут нарушением "красных линий" Запада.

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