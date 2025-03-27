Ударит резкое похолодание: стала известна дата внезапного снижения температуры

Вы узнаете:
- Когда в Украине сильно похолодает
- Какой будет погода в Украине в пятницу, 28 марта
Погода в Украине в ближайшее время удивит неприятным сюрпризом - скоро ожидается существенное похолодание.
Температура воздуха начнет снижаться с воскресенья, 30 марта. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Как у вас, а у меня уже голова немного кружится от кульбитов погоды. Вот смотрим. Завтра, 28-го марта, в Украине +12...+18, на юге местами до +20 градусов! 29-го марта днем +12...+18 градусов. 30-го марта - резкое похолодание на севере, западе, в Черкасской, Винницкой, Полтавской, Харьковской областях - до +8...+13 градусов. На остальной территории в воскресенье еще будет тепло", - сообщила синоптик.
31 марта снова потеплеет там, где было холодно, отметила Диденко. А 1 апреля снова будет похолодание на западе, севере и в центре нашего государства.
Погода в Украине 28 марта
Также синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в пятницу, 28 марта. Ожидается, что в этот день будет теплая погода, в течение дня столбики термометров будут показывать +12...+18 градусов, на юге местами будет до +20 градусов.
"Дожди вероятны на востоке и северо-востоке, однако все же на значительной части территории Украины без существенных осадков. Ветер восточных направлений, умеренный, на западе и в южной части возможны порывы до 15-20 метров в секунду", - предупредила синоптик.
Погода в Киеве 28 марта
В Киеве 28 марта осадков не предвидится. Ночью будет холодно, ожидается +3...+5 градусов, днем потеплеет до +15 градусов.
В субботу в столице еще будет тепло, а вот в воскресенье ожидаются дождь и резкое похолодание.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, Украину накроет мощный циклон - будут интенсивные дожди и похолодание. Синоптик предупредила, что периоды с похолоданием ожидаются уже в скором времени.
Также ранее сообщалось, что регионы будет заливать дождями - синоптики предупреждают о сильном похолодании. Погода в Сумах будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +3 градусов.
Напомним, стало известно, когда начнется новая магнитная буря - будет "трясти" страну целых 2 недели. Украина до сих пор находится под атакой предыдущей магнитной бури.
Вас также может заинтересовать:
- Где 3 различия между дедушками: только "настоящие детективы" справятся с загадкой
- Где 3 различия между двумя мальчиками: только "гений головоломок" угадает за 29 секунд
- Чем отличаются 2 девушки: загадка на 17 секунд для людей с высоким IQ
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред