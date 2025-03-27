Ударит резкое похолодание: стала известна дата внезапного снижения температуры

Внезапное похолодание накроет нашу страну уже совсем скоро - не стоит далеко прятать теплые вещи, говорит синоптик.

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Погода в Украине - ударит резкое похолодание/ фото: УНИАН

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Когда в Украине сильно похолодает

Какой будет погода в Украине в пятницу, 28 марта

Погода в Украине в ближайшее время удивит неприятным сюрпризом - скоро ожидается существенное похолодание.

Температура воздуха начнет снижаться с воскресенья, 30 марта. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"Как у вас, а у меня уже голова немного кружится от кульбитов погоды. Вот смотрим. Завтра, 28-го марта, в Украине +12...+18, на юге местами до +20 градусов! 29-го марта днем +12...+18 градусов. 30-го марта - резкое похолодание на севере, западе, в Черкасской, Винницкой, Полтавской, Харьковской областях - до +8...+13 градусов. На остальной территории в воскресенье еще будет тепло", - сообщила синоптик.

31 марта снова потеплеет там, где было холодно, отметила Диденко. А 1 апреля снова будет похолодание на западе, севере и в центре нашего государства.

Погода в Украине 30 марта/ Facebook Диденко

Погода в Украине 28 марта

Также синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в пятницу, 28 марта. Ожидается, что в этот день будет теплая погода, в течение дня столбики термометров будут показывать +12...+18 градусов, на юге местами будет до +20 градусов.

"Дожди вероятны на востоке и северо-востоке, однако все же на значительной части территории Украины без существенных осадков. Ветер восточных направлений, умеренный, на западе и в южной части возможны порывы до 15-20 метров в секунду", - предупредила синоптик.

Погода в Украине 28 марта/ meteoprog

Погода в Киеве 28 марта

В Киеве 28 марта осадков не предвидится. Ночью будет холодно, ожидается +3...+5 градусов, днем потеплеет до +15 градусов.

В субботу в столице еще будет тепло, а вот в воскресенье ожидаются дождь и резкое похолодание.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Украину накроет мощный циклон - будут интенсивные дожди и похолодание. Синоптик предупредила, что периоды с похолоданием ожидаются уже в скором времени.

Также ранее сообщалось, что регионы будет заливать дождями - синоптики предупреждают о сильном похолодании. Погода в Сумах будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +3 градусов.

Напомним, стало известно, когда начнется новая магнитная буря - будет "трясти" страну целых 2 недели. Украина до сих пор находится под атакой предыдущей магнитной бури.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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