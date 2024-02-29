"Чтобы Украина выиграла": одна из стран поддержала идею про отправку войск в Украину

В ЕС поддержали идею президента Франции Эммануэля Макрона о том, чтобы отправить войска в Украину.

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Одна из стран поддержала идею про отправку войск в Украину / коллаж: Главред, фото: 18 ОБРАА, PICRYL

Не так давно президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает отправку войск в Украину. Данное заявление вызвало споры в правительственных кругах других стран. Однако премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о том, что лидеры западных стран не должны исключать возможность отправки сухопутных войск в Украину, тем самым она поддержала идею Макрона, который намекнул на то, что наземные войска могут быть отправлены на помощь Украине. Об этом сообщает редакция Politico.

Заявление Макрона вызвало негативную реакцию со стороны союзников, которые в ответ поспешили отказаться вводить войска на территорию Украины.

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Каллас в свою очередь акцентировала внимание на том, что союзникам стоит обсудить все возможности за закрытыми дверьми, в том числе и вопрос любой дополнительной поддержки Киева.

"Я думаю, что это также сигналы, которые мы посылаем России, что мы не исключаем разные вещи. Потому что все страны поняли, что мы должны сделать все, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла эту войну", - объяснила министр Эстонии.

В то же время, в отличие от Германии, Великобритании и США, министр иностранных дел Литвы Габиэлюс Ландсбергис от себя добавил, что ни один из вариантов нельзя сразу отвергать.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Заявления про отправку войск в Украину - последние новости

Как сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправку западных войск в Украину в будущем нельзя "исключать". Об этом он сказал после завершения конференции по поддержке Украины, которая 26 февраля состоялась в Париже.

При этом, слова президента объяснил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурн. Министр прокомментировал заявление Макрона и добавил, что войска отправленные в Украины могут выполнять определенные нужды, однако есть нюанс - они не могут касаться фронта.

При этом, российский диктатор Владимир Путин в который раз решил побряцать ядерным оружием ‒ теперь он, выступая с посланием Федеральному собранию, пригрозил странам Запада ракетным ударом, если те захотят разместить войска в Украине.

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