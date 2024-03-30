ATACMS появятся в Украине в ближайшие недели: генерал ошеломил прогнозом

Николай Маломуж считает, что первую партию дальнобойных ракет Украина может получить уже в апреле.

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Украина может получить ATACMS уже в апреле / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

Дальнобойные ракеты ATACMS могут появиться в Украине уже в апреле этого года. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Часть этих ракет уже готова к передаче. Он также предположил, что решение о передаче может быть принято и до конца марта, но более реальными сроками он считает все же апрель. После передачи первой партии ATACMS Украина будет ожидать передачу и западных истребителей F-16.

"В конце марта, хотя, более вероятно, в начале апреля. Первая часть будет выделена за счет фонда Пентагона, вторая – после голосования пакета помощи. ATACMS уже готовы для передачи. А параллельно со второй партией в Украину будут поступать F-16 в мае-июне", - говорит Маломуж.

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Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Что такое ATACMS / Инфографика Главреда

Он считает, что это окажет мощное давление на канцлера Германии Олафа Шольца, который до сих пор не спешил передавать Украине свои дальнобойные ракеты Taurus.

"Шольц всегда ориентируется на США. Он несколько раз обмолвился, что должен быть не один. Вот уже есть решение Британии и Франции, поэтому когда будет решение и США, Германии уже некуда будет деваться", - добавил генерал.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Передача Украине ракет ATACMS - последние новости по теме

Как сообщал Главред, администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Украине мощных баллистических ракет большой дальности после месяцев просьб украинских официальных лиц. Сначала поставлялись старые модели ракет, средней дальности, а теперь США склоняются к отправке более дальнобойной версии.

Также 12 марта Белый дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 300 млн долларов, который включает артиллерийские снаряды, ракеты для противовоздушной обороны и другое оборудование. Это первый пакет вооружений в 2024 году, финансовые средства на него были выделены из средств, одобренных Конгрессом ранее.

Ранее сообщалось о вероятной передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS в рамках первого пакета помощи от США за много месяцев.

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