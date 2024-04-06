'Восстановление энергосистемы': эксперт раскрыл, получит ли Украина помощь от Запада

"Укрэнерго", который занимается этими сетями, имеет и поддержку, и резерв оборудования, и большой поток оборудования, которое заказано и едет, сообщил Харченко.

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Россия бьет по критической инфраструктуре Украины / коллаж: Главред, фото: ДТЭК, pexels

В интервью Главреду директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что получит ли Украина в этом году помощь от стран Запада на восстановление энергосистемы страны.

"Действительно, нам много помогали и помогают, и это продолжает происходить. Именно поэтому, например, я уверенно говорю, что все, что касается высоковольтных сетей, точно будет восстановлено. "Укрэнерго", который занимается этими сетями, имеет и поддержку доноров, и резерв оборудования, и большой поток оборудования, которое заказано и едет. Поэтому здесь ситуация лучше, потому что она контролируемая, и есть больше физической защиты объектов. С генерацией, к сожалению, все сложнее. Потому что, с одной стороны, даже при наличии средств невозможно это оборудование достать из воздуха, потому что отдельные агрегаты надо только производить полтора года, а после этого их надо еще доставить и установить. Следовательно, здесь времени будет идти больше", - пояснил Харченко.

Эксперт также отметил, что правительство, к сожалению, заблаговременно и должным образом не построило коммуникации о необходимости поддержки именно в части генерации.

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"Соответственно, системных решений тоже не было заблаговременно спродуцировано, и теперь быстро разворачиваем доноров, мол, помогите теперь с генерацией как можно быстрее и больше. Но у них есть своя инерция, своя бюрократия, и это тоже требует времени и определенных решений. Поэтому это непросто, и ни у кого нет волшебной палочки, которая для нас эти проблемы решит. Однако работа над восстановлением нашей способности генерировать необходимую электроэнергию будет продолжаться шаг за шагом", - добавил Харченко.

Кто такой Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Атака РФ по энергетической инфраструктуре Украины

Напомним, что РФ массированно атаковала объекты энергетики. Россияне во время массированной комбинированной атаки ударили еще раз по энергетическим объектам. Были повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. Применены аварийные отключения.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл масштабы удара РФ по энергетике. Коммунальные службы, энергетики и ремонтные бригады непрерывно работают, пытаясь ликвидировать последствия ракетной атаки РФ. Почти всюду удалось восстановить стабильное энергоснабжение.

Эксперт раскрыл критическую ситуацию с энергетикой Украины и рассказал об ограничениях. Летом ситуация с электроэнергией может быть еще хуже, потому что инфраструктура в этот период так же перегружается. Проблемы с энергоснабжением Украина будет иметь уже в июле-августе.

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