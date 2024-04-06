'На восстановление уйдет полтора-два года': к чему готовиться жителям Харькова

На восстановление возможностей украинской энергосистемы производить необходимое количество энергии уйдет полтора-два года.

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На Харьковщине враг обстреливает энергообъекты / коллаж: Главред, скриншот: видео

В интервью Главреду директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о регионах, которые больше всего пострадали от атак РФ и спрогнозировал, к чему готовиться жителям Харькова и насколько критична ситуация.

Харченко считает, что ситуация в Харькове действительно очень сложная и требует интенсивной работы по восстановлению возможностей как электрических, так и для поставки тепла.

"Потому что там даже более важным является решение вопроса, каким образом будут обеспечиваться теплом те части города, которые пострадали больше всего от разрушения теплоэлектроцентрали. Есть много работы над этим вопросом, но я уверен, что решить вопрос с отоплением до начала отопительного сезона возможно. Вопрос электросетей так же будет решен - они так же будут восстановлены. Работы продолжаются и будут продолжаться в дальнейшем. Вопрос в том, что повреждена генерация, и это более опасно, потому что, к сожалению, генерационные объекты быстро восстановить невозможно", - отметил эксперт. видео дня

Харченко подчеркнул, что на восстановление возможностей украинской энергосистемы производить необходимое количество энергии уйдет полтора-два года.

Атака РФ по Харькову

Напомним, что войска РФ ударили по Харькову авиабомбами, есть прилет. Оккупационные войска агрессора России нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову и Харьковской области. Известно о прилетах в Шевченковском районе города и нескольких населенных пунктах региона.

Олег Синегубов рассказал об угрозе РФ "захватить Харьков". По его словам, планы россиян по "захвату Харькова" были известны и раньше. Однако, он также отметил, что на Купянском направлении оккупанты "стираются" просто вдребезги уже фактически 10 месяцев.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что Россия уничтожила почти всю критическую инфраструктуру в Харькове. Городской голова сообщил, чтобы восстановить все то, что разрушила Россия в Харькове, нужно уже более 10 миллиардов долларов и каждый день эта сумма только увеличивается.

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