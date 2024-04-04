Ограничения начнутся в июле: эксперт раскрыл критическую ситуацию с энергетикой Украины

Александр Харченко отметил, что это касается ситуации в целом по Украине, а не только в отдельных регионах.

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Украинская энергетика под угрозой массированных ударов / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

В ГУР официально предупредили украинцев о возможном повторе обстрелов энергетической инфраструктуры. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал в интервью Главреду, что летом ситуация с электроэнергией может быть еще хуже, так как инфраструктура в этот период так же перегружается.

"У нас есть два пика потребления электроэнергии. Один, традиционный, зимой, а другой - летом. Действительно, в июле-августе потребление электроэнергии, мягко говоря, не меньше, чем зимой. Соответственно, учитывая общую ситуацию и тот объем генерации, который пострадал, мы, скорее всего, будем иметь проблемы с энергоснабжением. И, вероятно, будем иметь определенные ограничения уже в июле-августе", - подчеркнул эксперт.

Александр Харченко отметил, что это касается ситуации в целом по Украине, а не только в отдельных регионах.

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"Да, речь идет именно об общеукраинском уровне. Не будет такого, что всю страну отключили, но частично, в определенных регионах, вполне могут начаться ограничения поставок уже в июле", - добавил он.

Кто такой Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Обстрел энергетики Украины: что известно

Напомним, что в ГУР назвали цель последних ракетных ударов по Украине. Представитель Главного управления разведки отметил, что Россия не достигает тех целей, которые перед собой ставит. Поэтому гражданское население страдает от атак больше всего.

РФ массированно атаковала объекты энергетики. Как сообщили в Укрэнерго, в Днепропетровской области применены аварийные отключения, в Харьковской области - графики почасовых отключений. Целью атаки дронами и ракетами были, в частности, объекты генерации электроэнергии.

Россия сбросила бомбы на ТЭС, количество пострадавших энергетиков возросло до 9. В Офисе генпрокурора уточнили, что ТЭС расположена в Курахово Донецкой области. Отмечается, что среди пострадавших - две женщины и семь мужчин в возрасте от 31 до 54 лет. У них закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и сотрясение головного мозга.

Игорь Терехов сообщил, что Россия уничтожила почти всю критическую инфраструктуру в Харькове. Чтобы восстановить все то, что разрушила Россия в Харькове, нужно уже более 10 миллиардов долларов и каждый день эта сумма увеличивается, сообщил мэр города. Введены графики отключения света - почасовые.

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