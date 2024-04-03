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"Уничтожены и на ремонте": в ГУР рассказали, сколько истребителей осталось в России

Юлия Закрепа
3 апреля 2024, 17:15
По состоянию на апрель 2024 года известно о поражении 118 российских самолетов и истребителей.
'Уничтожены и на ремонте': в ГУР рассказали, сколько истребителей осталось в России
Сколько в России осталось авиации / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 56-я отдельная мотопехотная бригада

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о количестве истребителей-бомбардировщиков Су-34, многофункциональных истребителей Су-35 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У у россиян.

В частности, по имеющимся данным ГУР, по состоянию на март 2024 года в составе воздушно-космических сил вооруженных сил РФ находится около 100 многофункциональных истребителей Су-35, более 100 истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У, передает "АрміяInform".

"При этом три А-50У находятся на ремонтные и модернизации: два на ОАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева", один - на аэродроме в Ульяновске, авиастроительный завод "Авиастар", - отметили в ГУР.

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Как сообщала АмияInform, по состоянию на апрель 2024 года зафиксировано поражение 118 самолетов, принадлежавших российским оккупантам, в том числе два самолета А-50.

Самолет A-50 А-50
Что известно о самолете А-50 / Инфографика: Главред

Напомним, что в ГУР рассказали, когда уничтожат Крымский мост. В Главном управлении разведки отметили, что удары по кораблям Черноморского флота были подготовкой к следующей операции, которая предусматривает полное уничтожение Крымского моста.

В ВСУ раскрыли, почему РФ не поднимает в воздух другие самолеты А-50. Наталья Гуменюк рассказала, что оккупантам приходится активнее использовать беспилотники для сбора разведывательной информации. Потеря самолета - это не только потеря технических мощностей, но и - подготовленного экипажа.

Что известно о самолете А-50

А-50 - советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолету Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом "Шмель", установленным на нем, образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50.

А-50 может применяться:

  • для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей;
  • для оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов Вооруженных Сил о воздушной и надводной обстановке;
  • для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и таморские цели;
  • может служить воздушным командным пунктом.

А-50 помогает российским оккупантам определять расположение украинских объектов, например систем ПВО, авиации и наводить удары по ним.

На вооружении РФ есть всего 3 единицы А-50 и 6 единиц А-50У. Стоимость каждого - $330 млн.

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