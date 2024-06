В Донецкой области оккупанты прорываются вперед: аналитики раскрыли ситуацию

Аналитики Института изучения войны сообщили, что на фронте в Украине позиционные бои продолжались на многих направлениях, но в Донецкой области фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Авдеевки на под Донецком.

В отчете ISW сообщили, что российские захватчики 14 июня продолжили наступление на Северском направлении, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись к восточной окраине Раздоловки, и наступают вдоль железнодорожного полотна в направлении Выемки.

В Генштабе ВСУ 13 июня сообщили, что оккупанты атаковали также вблизи Верхнекаменского. Войска РФ 14 июня продолжали наступление в районе Часового Яра, однако подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска закрепились в западной части Нового микрорайона, и что якобы захватили несколько неустановленных многоэтажных домов в этом районе.

Командир подразделения ВСУ, действовавшего в районе Часового Яра, 13 июня заявил, что оккупанты наступают на юго-восток от Часов Яра в районе Клещеевки и Андреевки, чтобы обойти украинские силы с юга и атаковать тыл ВСУ.

Командующий также отметил, что враг время от времени проводит штурмы на мотоциклах в этом районе, и больше не проводят "мясных штурмов", а работает небольшими группами пехоты при поддержке неопределенной механизированной техники.

Кроме того, командующий сообщил, что войска РФ также активизировали использование беспилотников в этом районе.

Российские войска также продолжали наступать возле Калиновки, в восточной части Часового Яра, и возле Ивановского 13 и 14 июня. Оккупанты недавно продвинулись на северо-запад от Авдеевки во время усиленного механизированного штурма размером роты.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 июня, показывают, что оккупанты недавно продвинулись на юго-восток от Новоселовки Первой. Российские и украинские силы заявили, что во время механизированного штурма ВСУ уничтожили 8 российских танков и 8 БМП.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 14 июня, показывают, что российские войска недавно немного продвинулись на северо-восток от Сокола.

В Генштабе ВСУ сообщили, что 13 и 14 июня оккупанты вели интенсивные штурмы на Покровском (Авдеевском) направлении.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 июня, показывают, что российские силы недавно захватили Георгиевку и продвинулись в пределах восточной Максимильяновки (к западу от Донецка) во время механизированного штурма уменьшенного батальона.

Украинские военные источники сообщили, что во время атаки российские захватчики использовали 28 единиц бронетехники, и было уничтожено 13 единиц российской бронетехники.

Геолокационные кадры, опубликованные 14 июня, показывают, что войска РФ недавно незначительно продвинулись в центре Красногоровки, и к северо-западу от Солодкого.

Российские войска также продолжали наступать к юго-западу от Донецка вблизи Парасковиевки, Константиновки и Водяного 13 и 14 июня.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.