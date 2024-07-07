Согласно свежим экзитполам больше всего голосов на выборах в парламент Франции получил объединенный "левый" альянс "Новый народный фронт".

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Парламентские выборы во Франции: экзитполы дали неожиданные результаты / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

В воскресенье, 7 июля, второй тур внеочередных парламентских выборов во Франции завершился несколько неожиданными результатами. Об этом свидетельствуют результаты экзитполов, проведенных социологами из Elabe по заказу BFMTV.

Согласно документам, больше всего голосов получил объединенный "левый" альянс "Новый народный фронт".

На втором месте блок "Вместе", который поддерживает нынешнего президента Франции Макрона. А вот ультраправым из "Национального объединения" (которым пророчили победу после успеха в первом туре) занимают лишь третье место.

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Согласно прогнозам, из 577 мест в Национальном собрании (нижняя палата парламента) Франции альянс жестких левых, социалистов и зеленых "Новый народный фронт" получит 175-205, центристский блок "Вместе" — 150-175, ультраправые из "Национального объединения" – 115-150 мест. То есть ни одна сила не сможет самостоятельно сформировать правительство.

Первые официальные результаты ожидаются утром в понедельник, 8 июля.

Что такое Министерство внутренних дел Франции? Министр внутренних дел Франции - орган власти, отвечающий за общую внутреннюю безопасность страны в отношении преступных действий или природных катастроф, предоставление документов, удостоверяющих личность, отношения между центральной властью и местными органами самоуправления,материально-техническое обеспечение и организация политических выборов на национальном и префекторском уровнях, результаты выборов, регулирование иммиграции и предотвращение нелегальной иммиграции, все региональные и департаментские префекты и супрефекты подчинены министру внутренних дел, пишет Википедия.

Выборы в парламент Франции и возможные последствия голосования

Напомним, президент Франции Эмануэль Макрон внезапно объявил о проведении досрочных парламентских выборов на фоне таких успешных результатов Народного объединения - ультраправой партии, основанной Ле Пеном.

Ранее сообщалось, что ультраправые в случае председательства в парламенте, скорее всего, предложат урезать взнос в Европу для финансирования других обещаний гражданам.

Накануне парламентских выборов во Франции лидер ультраправых Жордан Барделла выступил с заявлением о готовности противостоять стране-агрессору России, но и против поставок Украине дальнобойного оружия.Другие новости о выборах в мире:

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