В оккупированном Мелитополе после взрывов горит аэродром: что произошло

Во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы. После прилетов горит аэродром. Об этом прямо сообщают местные жители в социальных сетях.

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В оккупированном Мелитополе после взрывов горит аэродром, пишут местные жители / коллаж Главред, фото "Риа-Мелитополь", соцсети

Во временно оккупированном РФ городе Мелитополь (Запорожская область) прозвучали мощные взрывы в районе военного аэродрома. Об этом сообщается в Telegram-канале "РИА-Мелитополь".

"Как минимум, три точных прилета. Сейчас горит в трех локациях. Самая большая ячейка задымления ближе к Каховского шоссе. Слышно как по городу несутся кареты скорой помощи", - говорится в тексте

Местные жители активно публикуют фото клубов дыма, которые поднимаются в небо, и сообщают о нескольких каретах скорой помощи, которые поехали к месту происшествия. Но местные оккупационные власти уже сообщили ‒ мол, под Мелитополем "были сбиты пять вражеских ракет РСЗО "Хаймарс".

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При этом украинские Telegram-каналы сообщают о том, что по меньше мере три ракеты достигли своей цели. И пишут о пожаре в трех местах, один источник возгорания у Каховского шоссе, именно эти фото появились в соцсетях. Официальных сообщений о том, что именно атаковали ВСУ и были ли достигнуты цели атаки – пока нет.

Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

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