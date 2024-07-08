Угроза повторного ракетного удара по Украине: РФ подняла в воздух несколько Ту-95

В Воздушных силах отметили об угрозе ударов тактической авиации РФ на востоке и юго-востоке страны и о вылете стратегических бомбардировщиков Ту-95.

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РФ может нанести повторный удар по Украине с бомбардировщиков Ту-95 / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот

В Воздушных силах ВС Украины предупредили об угрозе удара по территории Украины с применения стратегической авиации РФ. Об угрозе боевого вылета бомбардировщиков Ту-95 сообщается в официальном Телеграм-канале Воздушных сил.

"Зафиксирован взлет 5 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, рф)", - предупреждали военные.

Кроме этого, по состоянию на 7:43 военные отмечают активность вражеской тактической авиации на востоке и юго-востоке, существует угроза применения оккупантами авиационных средств поражения в прифронтовых областях.

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Что известно о ракетном ударе по Украине в ночь на 8 июля

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в своем Телеграмм-канале отметил, что в ночь на 8 июля 2024 года противник ударил по территории Украины с помощью ракет воздушного и наземного базирования: четырьмя ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС (места запусков находились в воздушном пространстве Саратовской области, Российская Федерация) и двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" (места запусков - Курская область, Российская Федерация, и Крым).

"По результатам боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 3 крылатые ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях", - написал он.

Инфографика: Воздушные силы ВСУ

Ракетный удар по Украине - что известно о последствиях для энергетики

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 8 июля Россия запустила ракеты в сторону Украины, что повлекло объявление воздушной тревоги по всей стране, включая Киев.

Обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что атака РФ на Киев 30 июня небольшим количеством ракет была "разведкой боем", и враг может готовить массированный обстрел.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что Украине не хватает ракет ПВО для защиты объектов энергосистемы во время российских ракетных ударов, особенно тех, которые уже отремонтированы или находятся в процессе ремонта.

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