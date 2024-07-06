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У Байдена рассказали о подготовке встречи с Зеленским и назвали вероятные сроки

Алексей Тесля
6 июля 2024, 15:55
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Джо Байден проведет встречу с союзниками, которые подписали соглашения о безопасности с Украиной.
У Байдена рассказали о подготовке встречи с Зеленским и назвали вероятные сроки
/ Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Вскоре состоится новая встреча президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом.

Она может пройти в рамках саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом идет речь в официальном сообщении, размещенном на сайте Белого дома.

"В кулуарах саммита президент Байден проведет мероприятие с президентом Зеленским и почти двумя дюжинами наших союзников и партнеров, подписавших двусторонние соглашения о безопасности с Украиной", - подчеркнул представитель Белого дома.

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Уточняется, что 9 июля Байден встретится с лидерами НАТО в рамках мероприятия, посвященного 75-й годовщине альянса. В среду, 10 июля, на саммите он поприветствует Швецию как нового члена НАТО, на вечер запланирован совместный ужин в Белом доме.

Кроме того, 11 июля, пройдут встречи с ЕС и партнерами альянса в Индо-Тихоокеанском регионе - Австралией, Японией, Республикой Корея и Новой Зеландией. Во второй половине дня состоится заседание Совета НАТО-Украина.

После этого Байден проведет мероприятия с участием почти 20 союзников и партнеров, которые уже подписали соглашения о безопасности с Украиной.

"И хотя у президента будет довольно напряженный график, мы работаем над организацией встреч с различными мировыми лидерами на полях саммита, включая президента Зеленского. И в ближайшие дни у нас будет больше информации о них, которой мы поделимся", - добавил чиновник.

Решение о военной помощи Украине от США

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США.

Напомним, в Пентагоне заявили, что поставка военной помощи в Украину уже началась. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Помощь США Украине - последние новости по теме

Ранее Зеленский и Байден подписали соглашение по безопасности. Байден отметил, что главной целью этого соглашения по безопасности является укрепление защиты Украины. США не будут отправлять американских военных в Украину, но продолжат предоставлять оружие и боеприпасы.

Напомним, ранее Байден заявил о том, что Украина получит столько помощи, сколько нужно. Украина должна будет гораздо быстрее получать военную помощь со стороны Соединенных Штатов, темпы вырастут, сказал американский президент Джо Байден.

Как сообщалось ранее, Джо Байден извинился перед украинцами за задержку военной помощи от США. Во время встречи с президентом Зеленским во Франции он объяснил ситуацию и заявил, что Штаты продолжат поддержку Украины.

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