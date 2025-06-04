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"Бесхребетная политика": экс-дипломат РФ раскритиковал Запад из-за войны в Украине

Анна Ярославская
4 июня 2025, 12:13
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Единственное, чего действительно хотят на Западе — это проснуться утром и увидеть, что войны нет, а все как-то само собой рассосалось.
Путин, ВСУ
Запад не делает ничего, чтобы заставить Путина отступить / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Главные тезисы:

  • Запад ведет бесхребетную политику в отношении РФ
  • Россия не прекратит агрессию и всегда будет очагом нестабильности
  • При желании Путина можно было бы поставить в очень сложное положение

Российская Федерация всегда будет постоянным очагом огромной нестабильности на границах Европы, который буде считать себя "великой державой" и будет требовать к себе соответствующего уважения. Сейчас РФ воюет с Украиной, а потом может проявить агрессию в отношении стран Европы. При этом на четвертом году войны против Украины страны Запада до сих пор так и не определились, какого результата они хотят достичь. Такое мнение в интервью Главреду озвучил бывший российский дипломат, единственный сотрудник российского внешнеполитического ведомства, который публично осудил вторжение России в Украину Борис Бондарев.

"Запад не знает, чего он хочет. Единственное, чего там действительно хотят — это проснуться утром и увидеть, что войны нет, все как-то само собой рассосалось. Путин куда-то исчез, Украина — может, тоже куда-то исчезла. Потому что на Западе всем это надоело. Они хотят спокойной жизни, как это было раньше. Вот чего они действительно хотят. А как этого добиться — они не знают. Более того, они даже не хотят об этом думать", - сказал он.

При этом страны Запада делают лишь сиюминутные, конъюнктурные шаги, которые не нацелены на то, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина отступить.

"Потому что главная проблема в этой войне — не в территориях и не в вопросах гарантий безопасности. Проблема в том, что пока существует путинский режим, он будет проецировать агрессию — в том или ином направлении. Сегодня это Украина, завтра — страны Балтии, потом — Казахстан. Но в любом случае это будет постоянный очаг огромной нестабильности на границах Европы", - сказал Бондарев.

Экс-дипломат добавил, что Запад не хочет элиминировать сам источник угрозы.

"Это все равно что, если бы во времена Второй мировой войны кто-то сидел и рассуждал: вводить ли санкции против Гитлера или не вводить, — но ни в коем случае не воевать. Потому что, мол, это будет эскалация и так далее. А по большому счету, Путин предлагает им воевать. Он протягивает им перчатку, открыто бросает вызов. А они обходят эту перчатку за километр, делают вид, что ничего не заметили: "Ой, а что это тут такое?", - сказал Бондарев.

"Вот что делает Запад — надувает щеки. Да, он, конечно, помогает, поставляет оружие, но даже эти поставки обусловлены множеством ограничений", - добавил он.

Есть ли у Запада механизмы давления на РФ

Бондарев считает, что если бы страны Запада объединились и приняли единую стратегию, то они могли бы оказать на Россию очень серьезное экономическое давление и ввести мощные санкции по самым разным направлениям.

"Но факт в том, что страны Запада так и не удосужились выработать единую, четкую, непротиворечивую, стратегически выверенную позицию относительно того, что они хотят получить от этой войны, раз уж в нее в той или иной степени ввязались", - сказал он.

Бондарев сказал, что хотя страны Запада и помогают жертве нападения, не занимаются регулированием другого вопроса: "Как вы должны свое участие регулировать, чтобы эта война завершилась так, как нужно вам. Чтобы агрессор не получил то, чего он хочет. Чтобы другие потенциальные агрессоры, которые сейчас наблюдают за ситуацией, поняли: ввязываться в такое не стоит, потому что можно получить по морде".

"Вместо этого — "давайте Путину отдадим несколько областей… ну, не все, конечно, но несколько". А он ведь и говорит: "Давайте сначала три области, потом — еще пять, потом — восемь, потом — двенадцать… а потом и Люксембург отдайте, он очень красивый", - сказал экс-дипломат.

"Это же бессильная, бесхребетная политика. Поэтому когда вы говорите о каких-то механизмах — механизмы есть. При желании можно сделать все, что угодно. Можно поставить Путина в очень сложное положение — и это реально, возможно, за несколько месяцев, если не меньше. Но для этого нужно, во-первых, придумать, как это сделать. Во-вторых — согласовать действия. И, в-третьих — выполнять все неукоснительно. А на это, как видно, ни желания, ни политической воли, ни, возможно, ума — хотя, может, ум и есть, но и главного — воли — точно не хватает", - резюмировал Бондарев.

Смотрите видео - Интервью Бориса Бондарева Главреду:

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, проект новых санкций против России уже подготовлен. Конгресс США и Белый дом готовы к утверждению документа. Санкции направлены против нефтехимической промышленности РФ. Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог.

В начале мая республиканец Линдси Грэм заявил, что 72 его коллеги поддержат законопроект, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы для стран, покупающих у нее нефть, газ и другие ключевые товары, если Владимир Путин не начнет серьезные переговоры о прекращении войны в Украине.

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп не исключает введения санкций против России, но только в случае, если сочтет это необходимым.

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Кто такой Борис Бондарев

Борис Анатольевич Бондарев — бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, решившимся на такой шаг.

23 мая 2022 года Бондарев объявил об уходе с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов".

После отставки с поста советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

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