Массированные удары по территории Украины: в британской разведке назвали цель РФ

По данным британской разведки, несмотря на удары по электическим станциям и подстанциям, энергосистема Украины продолжает стабильную работу.

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Британская разведка назвала цель № 1 для ударов по Украине / Колаж Главед, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Страна-агрессор Россия в течение февраля 2024 года пыталась осуществлять удары по региональным энергетическим объектам на территории Украины. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в Twitter.

В британской разведке отмечают, что в феврале 2024 года Россия атаковали энергетические объекты на территории Украины используя БПЛА. Однако, несмотря на то, что украинская ПВО сбивала дроны, атаки России, вероятно, нанесли ущерб украинским электростанциям и электрическим подстанциям.

В Минобороны Великобритании отмечают, что эти атаки осуществлялись по всей территории Украины. Удары по энергетической инфраструктуре происходили в Донецке, Днепре, на западе страны и даже достигли Львова.

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По данным британской разведки, вероятно, российские атаки в феврале 2024 года были осуществлены с помощью комбинации дронов-камикадзе, ракетных систем земля-земля и обычной реактивной артиллерии, а не с помощью российской авиации дальнего действия, как это происходило в 2022 и 2023 годах.

"Вполне вероятно, что Россия попыталась атаковать региональные энергетические объекты, чтобы ухудшить промышленность в Украине. Несмотря на эти атаки, электросеть Украины поддерживает стабильную работу", - отмечают в Минобороны Великобритании.

Что известно о дронах-камикадже "Shahed" / Инфографика Главред

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Удары по территории Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 25 февраля Россия помешала ракетно-дроновому удару по территории Украины. Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк поделилась деталями этой атаки.

Рано утром в четверг, 15 февраля, Российская Федерация осуществила массированный ракетный удар по Украине. Взрывы раздавались во многих городах Украины.

15 февраля Россия массированно атаковала Украину ракетами различных типов. Об этом сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

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