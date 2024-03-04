Россияне собрали 122 тысячи солдат на важном направлении: в ВСУ раскрыли план РФ

В ВСУ отметили, что россияне готовят штурмовые группы с целью поиска слабых мест в обороне украинских военных в районе Купянска.

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Россияне собрали большое количество войск и техники на важном направлении / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

На Лимано-Купянском направлении боевых действий российское командование собрало значительное количество войск. Враг удерживает на этом направлении 122 тысячи военнослужащих, почти 2 тысячи боевых бронированных машин, более 1100 танков и более 400 единиц РСЗО. Об этом в эфире телеканала FREEDOM сообщил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" ВСУ Илья Евлаш.

"Это количество войск удерживается там уже в течение длительного времени, еще с конца лета. Это не новость для наших военных. Более того, мы уже научились эффективно работать и сдерживать наступление противника", - сказал Илья Евлаш.

В качестве примера, Евлаш вспомнил о штурмах Новоегоровки, которые россияне ведут с осени, а также о постоянных атаках войск врага на населенный пункт Синьковка. Однако эти населенные пункты остаются под контролем Украины.

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Представитель группировки войск "Хортица" указал, что Россия готовит штурмовые группы. Основная цель таких действий армии РФ - найти слабые места в обороне Украины благодаря постоянным "мясным штурмам", однако ВСУ успешно противостоят врагу на этом направлении.

"Они занялись подготовкой своих оборонительных сооружений, готовят штурмовиков. Каждая третья рота в батальоне у врага - это штурмовые подразделения. Штурмовики, которые постоянно идут на "мясные штурмы", - говорит Евлаш.

Кто такой Илья Евлаш Евлаш Илья - начальник пресс-службы ОСУВ "Хортица", капитан. Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика".

Ситуация на Купянском направлении

Представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что российские войска уменьшили активность штурмовых операций возле села Синьковка в Харьковской области.

Президент Владимир Зеленский высказал свое мнение относительно ситуации, сложившейся из-за давления российских оккупантов возле Купянска в Харьковской области.

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант ВСУ Андрей Коваленко указал, что Россия действительно сконцентрировала значительное количество военных сил в районе Купянска. Он также отметил, что страны Запада должны осознать серьезность ситуации на фронте.

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