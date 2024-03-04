'Ракетная атака' по авиабазе РФ в Крыму: оккупанты в панике

Стало известно об ударе по авиабазе оккупантов "Гвардейское" в Крыму, есть раненые захватчики.

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Оккупанты жалуются на "ракетную атаку" / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: deepstatemap

В стране-агрессоре России заявили о якобы "ракетной атаке" на авиабазу оккупантов "Гвардейское" в Крыму, есть раненые захватчики. Интересно, что об "атаке" в РФ вспомнили только 4 марта, хотя она случилась 1-го.

"Авиабаза "Гвардейское" атакована ракетами в Крыму. 3 военнослужащих ранены", - говорится в сообщении Телеграмм-канала ASTRA.

По данным этого Telegram-канала, якобы две "неустановленные ракеты" упали на территории авиабазы "Гвардейское" (в/ч 46451) в районе 16:00 1 марта.

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"Обе ракеты взорвались. Повреждения получила рулежная дорога аэродрома. Ранены трое военнослужащих", - утверждают авторы.

Как пишет "Радио Свобода", на аэродроме "Гвардейское" базируется 37-й смешанный авиационный полк ВВС РФ в составе двух эскадрилий Су-24М и Су-25СМ - по 12 машин.

"Бавовна" в России

Напомним, что 3 марта в Феодосии прогремели мощные взрывы, перекрыли движение по трассе. В Минобороны РФ в социальных сетях сообщили о том, что российские "средства ПВО" якобы уничтожили над Крымом 38 "украинских беспилотников". Известно, что взрывы якобы прогремели в районе нефтебазы.

Оккупанты жалуются на атаку дронов в Крыму. Минобороны России отчитывается о якобы "уничтожении", как утверждают оккупанты, "украинского" дрона, пожаловавшись на атаку БПЛА со стороны ВСУ. Местные слышали несколько мощных взрывов.

Полковник запаса Олег Жданов рассказал, когда война перейдет на территорию РФ. Он заявил, что Украина должна своими силами и средствами влиять на противника. Однако, никакие войска не будут входить на территорию Российской Федерации.

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