"Нам нечем воевать": когда ВСУ смогут выгнать врага из Украины - Бадрак

Военный эксперт рассказал, что пока не видно реальных перспектив для выхода на границы 1991 года.

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Украинские военные пока не могут выйти на границы 1991 года / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

У Украины пока нет перспектив, чтобы выйти на границы 1991 года. Об этом во время чата на Главреде заявил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

Он акцентировал внимание на том, что у украинских военных сейчас "нечем воевать" и из-за этого перспектива освобождения всех оккупированных территорий пока выглядит очень затуманенной.

"Это реальная перспектива, но не сейчас. Поскольку сейчас нам нечем воевать. Когда будет чем воевать, тогда это будет реально", - говорит Бадрак.

Смотрите видео о том, когда ВСУ смогут освободить все оккупированные территории:

Кто такой Валентин Бадрак Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

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