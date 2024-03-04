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"Нам нечем воевать": когда ВСУ смогут выгнать врага из Украины - Бадрак

Ангелина Подвысоцкая
4 марта 2024, 03:30
Военный эксперт рассказал, что пока не видно реальных перспектив для выхода на границы 1991 года.
ВСУ
Украинские военные пока не могут выйти на границы 1991 года / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

У Украины пока нет перспектив, чтобы выйти на границы 1991 года. Об этом во время чата на Главреде заявил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак.

Он акцентировал внимание на том, что у украинских военных сейчас "нечем воевать" и из-за этого перспектива освобождения всех оккупированных территорий пока выглядит очень затуманенной.

"Это реальная перспектива, но не сейчас. Поскольку сейчас нам нечем воевать. Когда будет чем воевать, тогда это будет реально", - говорит Бадрак.

Смотрите видео о том, когда ВСУ смогут освободить все оккупированные территории:

Кто такой Валентин Бадрак

Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что весной 2022 году Россия "предлагала" Украине так называемый мир "в обмен" на Крым и утрату субъектности государства. Киев решительно отказался от таких "условий".

В ГУР назвали фамилии главных зачинщиков "Майдана-3" против Украины. В частности, речь идет о Владиславе Суркове и Сергее Кириенко, который считается куратором оккупированных территорий украинского государства.

Украина в 2024 году получит истребители F-16, сказал президент Владимир Зеленский. По его словам, нужно работать над тем, чтобы защитить воздушное пространство от российских военных самолетов, авиабомб и ракет.

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