Людям с группой инвалидности нужно пройти пересмотр: военный объяснил причину

Военная служба она не всегда связана с непосредственным участием в боевых действиях, поэтому такие люди также могут иметь военную работу.

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Кто должен пройти повторный медосмотр / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: видео

Младший лейтенант Нацгвардии Сергей Позняк заявил, что в Украине низкий мобилизационный потенциал, а это приводит к ряду проблем.

"Сейчас у нас мобилизационный потенциал он упал. Поэтому нам надо эти параметры подтягивать. Надо пересмотреть всех, кто имеет II-III группы инвалидности на предмет его возможности использования в армии", - отметил Позняк в эфире телемарафона.

Он также отметил, что военная служба она не всегда связана с непосредственным участием в боевых действиях: есть штабная работа, фортификационная, учебная и инструкторская работа.

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Кому нужно проходить повторный медосмотр / Скриншот: Телеграмм

Смотрите видео о том, для чего людям с группой инвалидности проходить просмотр:

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, что в Раде дали ответ, кто сможет получить бронь от мобилизации. По словам Вениславского, в законопроекте определяется лишь то, что в органах государственной власти, местного самоуправления могут быть забронированы руководители этих органов.

Президент Владимир Зеленский анонсировал новый механизм бронирования от мобилизации. Он считает, что необходимо найти формат поддержки бизнеса, который работает открыто и платит налоги. Сейчас очень важен диалог между бизнесом и государством.

В Верховной Раде рассказали, когда рассмотрят закон о мобилизации. Народные депутаты Украины внесли уже более 4 тысяч правок к новому законопроекту о мобилизации. Из-за этого рассмотрение законопроекта в Раде может затянуться.

Военный Кирилл Сазонов назвал более эффективную альтернативу мобилизации. Для набора военных в ряды Вооруженных сил Украины ставку надо делать не на мобилизацию. Военнообязанные с большей охотой готовы вступать в конкретные бригады, чем проходить через ТЦК.

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