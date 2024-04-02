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Турция на пороге перемен: о чем говорят результаты местных выборов

Анастасия Заремба
2 апреля 2024, 09:00
Партия Эрдогана потерпела разгромное поражение впервые за 20 лет своего пребывания у власти.
Эрдоган, Имамоглу
Местные выборы в Стамбуле выиграл оппонент Эрдогана / Коллаж Главред, фото: president.gov.ua, twitter.com/ekrem_imamoglu

31 марта в Турции состоялись местные выборы, в рамках которых выбирали мэров, сельских старост и представителей в региональные и местные советы. И впервые партия действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана ("Партия справедливости и развития") разгромно проиграла оппозиции, "Республиканской народной партии".

Главред собрал мнения экспертов о причинах и том, что может ждать Турцию в ближайшем будущем.

Эрдоган проиграл впервые за 20 лет

Основная интрига, которая оставалась до конца выборов, состояла в том, сможет ли партия Эрдогана отвоевать у оппозиции контроль за Анкарой и Стамбулом.

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После оглашения результатов, которые показали, что на большей части территории страны избиратели отвернулись от правящей партии, Эрдоган признал поражение.

Но стоит отметить, что результат выборов, вероятно, не стал для Эрдогана неожиданностью, поскольку он и ранее намекал, что может уйти из политики.

"Это финал для меня, согласно мандату, предоставленному законом, это мои последние выборы", – говорил Эрдоган накануне.

Как уточнил эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса, это первый раз за более чем 20 лет, когда правящая партия в Турции проигрывает выборы. По его словам, оппозиция существенно улучшила свой результат и вышла за рамки своих традиционных космополитических бастионов в Измире, Анталье и Стамбуле.

"Для Эрдогана это были последние выборы… В следующие 4 года правящей партии надо будет попотеть, чтобы вернуть доверие избирателей, расширить электоральную базу, подорвать позиции оппозиции и вернуться к политике харизматичных партийных лидеров AKP при раннем Эрдогане", - считает Куса.

Кто такой Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего".

По образованию Илия – аналитик-международник. Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности "Международная информация". У него есть опыт работы журналистом: редактором международных новостей и корреспондентом, а также какое-то время он работал переводчиком. На должности аналитика сотрудничал с рядом общественных организаций в Украине, на его счету немало публикаций в различных изданиях на тему международной политики, прежде всего на тему Ближнего Востока.

Владеет английским и арабским языками.

Исследовательские интересы: геополитика, международная безопасность, борьба с терроризмом, Ближний Восток, внешняя политика.

Режим в Турции стал уязвимым

На самом деле, причин для такого исхода выборов в Турции оказалось с лихвой. Главная из них – устойчивовысокая инфляция, несмотря на согласованное Эрдоганом повышение ключевой процентной ставки до 50%.

По словам публициста Юрия Богданова, текущая ситуация – отражение тенденции последних выборов, ведь ПСР теряла поддержку на местных выборах, несмотря на все шаги Эрдогана по построению диктатуры.

"Фундаментальные причины потери популярности партией Эрдогана – экономический кризис и усталость от 20 лет правления, усиливающиеся турецкой демографией. В общем, Эрдоган сумел построить электоральную автократию, подобную раннему Путину: закрывал или захватывал медиа, вытеснял из страны оппозиционеров, минимизировал политическую роль армии (особенно после неудачного или даже инспирированного им самим "военного мятежа" 2016). Он опирался на исламских консерваторов, а потом на евроскептицизм значимой части общества", - говорит Богданов.

Более того, выборы мэра Стамбула выиграл Экрем Имамоглу, который должен был стать соперником Эрдогана на выборах год назад. Несмотря на то, что в 2022 году против него инициировали политическое преследование, по результатам которого он сначала был осужден на 2 года тюрьмы, но уже в 2023 году был оправдан. А победа Имамоглу делает его главным кандидатом от оппозиции на выборах президента 2028 года, где Эрдоган, вероятно, уже не будет баллотироваться на новый срок.

"Этот неуспех на местных выборах еще не означает, что режим Эрдогана или его идеология обречены на поражение на парламентских и президентских выборах 2028 года. Потому что и идеи все еще популярны (разрыв минимальный), и контроль за медиа (что гораздо важнее на национальных выборах) выборах) никуда не делся, и административные возможности преследовать оппозицию еще есть. Но автократия в Турции очень уязвима, это хороший сигнал", - отметил Богданов.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Преемник Эрдогана - его зять?

Впрочем, даже уход самого Эрдогана от власти вряд ли будет означать полноценный транзит власти. По данным The Wall Street Journal, турецкий лидер уже якобы нашел себе преемника. А именно гендиректора компании Baykar Makina и по совместительству своего зятя Сельчука Байрактара.

Сельчук Байрактар
Сельчук Байрактар / twitter.com/Selcuk

В частности, бизнесмен в последнее время стал публично поддерживать риторику Эрдогана о "великих османских временах" Турции и участвовать вместе с ним в проправительственных митингах против операции Израиля в Газе.

Примечательно, что Сельчук Байрактар, который вместе с его братом Халуком входят в ближайший круг советников Эрдогана по международным делам, и сам не исключал такой возможности.

"Я не занимаюсь активной политикой, однако не исключаю, что могу баллотироваться на пост президента Турции, если меня об этом попросит мой тесть (Эрдоган). Возможно, я бы согласился", — заявлял ранее Сельчук Байрактар.

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Реджеп Тайип Эрдоган Илия Куса новости Турции Юрий Богданов
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