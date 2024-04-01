РФ накопила сотни ракет: в ВСУ предупредили об угрозе массированных ударов

Несмотря на пребывание вражеских кораблей в пунктах базирования, ракетная угроза с моря никуда не делась - общая готовность ракетоносителей у противника остается высокой, сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
"То, что мы видим и наблюдаем в нашей зоне ответственности - вражеские корабли существенно "зажаты" в юго-восточной части акватории Черного моря и не проявляют активности. Однако объективно мы понимаем, что опасность и в частности ракетная угроза с моря никуда не делась", - сказала она во время онлайн-брифинга.
Гуменюк указала, что как раз накануне массированных комбинированных ракетно-дроновых атак враг выводил ракетоносители, в частности, подводные в акваторию Черного моря.
"Вероятно, для того, чтобы рассредоточить внимание Сил противовоздушной обороны. Поскольку присутсвие на боевом дежурстве подводного ракетоносителя - это повышенное внимание к морскому направлению, так как выявлять пуски из подводных лодок тяжело", - пояснила спикер.
РФ накопила сотни "Калибров": что известно
В свою очередь военно-политический обозреватель Александр Коваленко подчеркнул, что в период с 25 сентября прошлого года до 25 марта текущего РФ могла накопить более трех сотен крылатых ракет "Калибр" только благодаря своим производственным возможностям.
Он отметил, что последняя ракетная атака россиян с применением 12 ракет "Калибр" состоялась 25 сентября прошлого года, из которых силы украинской ПВО уничтожили 11. В дальнейшем, продолжил эксперт, такие удары происходили крайне редко и с максимальным компонентом в 3-4 ракеты.
По его данным, за сутки потенциал российского военно-промышленного комплекса позволяет выдавать 1-1,5 ракеты "Калибр" в полной, боеспособной сборке.
"Принимая во внимание применение Х-101/555, количество морских КРМБ "Калибр" в резерве превышает показатель крылатых авиационных", — отметил эксперт.
Коваленко добавил, что оккупанты через некоторое время все же возобновят атаки "Калибрами" по Украине, особенно если принять во внимание уменьшение накопленного запаса Х-101/555 и ускоренного обустройства инфраструктуры в районе Новороссийска.
Кто такая Наталья Гуменюк
Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.
Как сообщалось ранее, РФ готовит массированный ракетный удар. Ракеты Х-101 показали более высокую эффективность, чем "Калибры", пояснил начальник ГУР.
Ранее РФ ударила по Украине ракетами. В ночь на воскресенье, 31 марта, страна-агрессор РФ после атаки "Шахедами" запустила по Украине и серию крылатых ракет.
Напомним, в ночь с 30 на 31 марта в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Был зафиксирован пуск крылатых ракет с Ту-95МС.
"Зафиксированы пуски ракет с Ту-95МС в районе пусковых рубежей в Саратовской области России. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщили воздушные силы.
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