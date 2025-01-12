Мазут из Крыма может добраться до побережья Одесчины: в чем опасность - Плетенчук

После украинского побережья российский мазут может добраться даже до двух стран Европейского Союза.

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Украина может ощутить последствия аварии танкеров РФ в Черном море / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин с видео, facebook.com/Taclbery

Что сообщил Плетенчук:

Российский мазут может добраться до Одесской области

Угроза существует также для Румынии и Болгарии

В декабре 2024 года в районе Керченского пролива три российских танкера с мазутом потерпели катастрофу, в результате чего остаток нефти сначала отнесло к берегам Анапы, что в Краснодарском крае страны-агрессора России.

Теперь, по словам представителя ВМС Украины Дмитрия Плетенчука в эфире Киев24, мазут может добраться до побережья Одесской области. На это указывает течение, которое движется против часовой стрелки вдоль украинского побережья.

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Также угрозу подтверждают сообщения с побережья Турции и Грузии. Плетенчук отмечает, что мазут даже может достичь двух стран ЕС - Румынии и Болгарии.

При этом российские оккупанты абсолютно равнодушны к опасности для экологии, которую создала авария танкеров.

Разлив мазута РФ в Черном море - что известно

Напомним, в конце декабря 2024 года во временно оккупированном Крыму объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за разлива мазута в Черном море. Авария произошла во время столкновения танкеров в Керченском проливе. Из-за масштаба загрязнения уже на следующий день в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

Впоследствии, как писал Главред, стало известно, что в Севастополе, на берегу протяженностью около 760 метров по береговой линии всего пляжа "Нахимовец", что в Орловке, в воде были обнаружены небольшие пятна нефти и мазута.

Впоследствии руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что последствия попадания мазута в акваторию Азовского моря будут катастрофическими, потому что его флора и фауна не выдержат такого загрязнения.

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Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 по 5 июня 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

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