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Тучи над оккупантами сгущаются: в Севастополе объявлено чрезвычайное положение

Даяна Швец
4 января 2025, 18:19
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На некогда процветающих при Украине курортных пляжах сейчас обнаружены масштабные пятна мазута.
Мазут, Крым
В Севастополе объявлено ЧП / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото t.me/razvozhaev

Коротко:

  • В Севастополе объявили чрезвычайную ситуацию из-за загрязнения пляжей мазутом
  • Оккупационные власти утверждают, что следы мазута фиксируются в разных местах

Сегодня, 4 января в оккупированном Севастополе оккупационные власти полуострова объявили режим чрезвычайной ситуации "регионального значения".

Такой информацией поделился в своих соцсетях так называемый "глава" Севастополя Михаил Развожаев.

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"Следы мазута обнаруживают в разных местах, их мы оперативно ликвидируем. На берегу пляжа "Звездный берег" был обнаружен мазут на площади около 100 кв.м. Спасатели ПСП "Север" и местные жители убрали территорию. На берегу пляжа "Голубая бухта" также обнаружены пятна мазута", - написал он.

Как проинформировал оккупант Развожаев, на берегу протяженностью около 760 метров по береговой линии всего пляжа "Нахимовец", что в Орловке, в воде обнаружены небольшие пятна нефти и мазута.

"В целом: оперативный штаб по ситуации возглавляю лично, сегодня в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения. Напоминаю, что Черноморско-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и наш Севприроднадзор продолжают вести мониторинг ситуации. Обследуется вся береговая линия", - добавил Развожаев.

Экологическая катастрофа в Крыму - детали

Напомним, как сообщал Главред, у берегов оккупированного Крыма 15 декабря произошла смертельная катастрофа. Российские танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" перевозили тонны мазута.

Впоследствии истинную причину катастрофы назвали в ВМС. Как пояснил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, танкеры не были рассчитаны на такую высоту волн и скорость ветра.

Как результат, в Крыму объявили чрезвычайное положение. Из-за разлива мазута в Черном море полуостров и Краснодарский край в чрезвычайной ситуации.

Больше новостей о Крыме:

Незаконная аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.

Позже Россия незаконно аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Киев считает Крым украинским.

Украина и ряд западных государств наказали Москву за захват полуострова - ввели санкции.

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Черное море экологическая катастрофа российское вторжение аннексия Крыма мазут Крымский канал Крымский мост
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