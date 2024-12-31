В Крыму в новогоднюю ночь могут выключать мобильный интернет: в чем причина

Оккупационные власти отметили, что подобные отключения интернета могут произойти "в любое, а не только ночное время".

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Когда в Крыму планируют выключить мобильный интернет / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

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Почему в Крыму будут выключать мобильный интернет на Новый год

Будет ли работать сотовая связь (звонки, SMS)

Во временно оккупированном Крыму возможны отключения мобильного интернета в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщает "Крым Реалии" со ссылкой на советника российского главы Крыма Олега Крючкова.

По словам советника, такие действия вызваны "обеспечением безопасности" в Крыму.

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"Отключаться мобильный интернет может в любое, а не только ночное время. При этом сотовая связь (звонки, SMS) будет работать", - написал Крючков в своем Telegram-канале.

В то же время в сообщении говорится, что все кабельные интернет-провайдеры будут "предоставлять услуги в обычном режиме (то есть домашние, офисные и городские подключения и Wi-Fi будет работать)".

Взрывы в Крыму - последние новости

Как писал Главред, 30 декабря, во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы, которые, по словам оккупантов, были следствием атаки беспилотников - как воздушных, так и морских. Также появились сообщения о "громких взрывах с моря", которые связывали с атакой морских дронов.

Впоследствии, украинская разведка сообщила, что в Крыму в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" один Ми-8 был уничтожен, а еще один такой же российский вертолет получил огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

Позже глава ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что уничтожение вражеского Ми-8 морским дроном - историческая операция.

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Атаки ВСУ на Крым С начала полномасштабного вторжения России, Украина начала бить по военным объектам врага как и непосредственно на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях. Крым не стал исключением. Еще в июле 2022 года на полуострове зафиксировали атаку БпЛА на штаб Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. По состоянию на сейчас украинские силы во время атак на Крым уничтожили уже несколько баз, судов, систем ПВО и других стратегически важных объектов оккупантов.

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