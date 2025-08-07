Состоится важная встреча с представителем Трампа и Европой: Зеленский раскрыл детали

На встрече стороны планируют согласовать позиции, которые необходимы для окончания войны.

Зеленский анонсировал заседание с Виткоффом / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, ОП

Что говорит Зеленский:

Зеленский анонсировал встречи с европейскими партнерами

Уиткофф примет участие в заседании советников по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречи с европейскими партнерами. Стороны планируют согласовать все позиции, необходимые для окончания войны и обеспечения безопасности. Об этом заявил президент в своем обращении.

"Также всех объединяет понимание того, что война России против Украины - это война в Европе и против Европы. Все решения, которые будут приниматься, чтобы закончить эту войну и чтобы гарантировать безопасность, действительно касаются всей Европы, а не кого-то одного. Поэтому голос Европы должен влиять на процессы. И мы договариваемся с нашими европейскими лидерами и относительно наших разговоров и наших встреч, чтобы согласовать все позиции, и также относительно работы каждого из нас с другими лидерами, чтобы позиции Европы были защищены. Мы планируем некоторые встречи на континенте", - сказал Зеленский.

Смотрите видео с обращением Владимира Зеленского:

Зеленский анонсировал важные встречи с партнерами / фото: скриншот

Он отметил, что все ключевые решения в России принимает только один человек, который очень боится американских санкций. Если Путин хочет войти в переговорный процесс, Украина должна быть частью этого процесса.

"Формат встреч, встреч лидеров - это, в частности, трехсторонний формат. И мы об этом вчера подробно говорили - о нескольких двусторонних форматах, о трехстороннем формате", - сказал президент.

Зеленский отметил, что сегодня, 7 августа, состоится разговор советников по безопасности Украины и других стран Европы. Там будет присутствовать представитель президента США Дональда Трампа.

"Все детали обсудят. Нам нужны действительно скоординированные и максимально проработанные подходы в дипломатии", - пояснил президент.

Переговоры Путина и Трампа - что известно

Как писал Главред, 6 августа в Москву с визитом прибыл специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

После встречи Путина и Уиткоффа Трамп сообщил европейским лидерам по телефону, что хотел бы вскоре - возможно, уже на следующей неделе - встретиться с Путиным.

Впоследствии помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в ближайшие дни. Стороны приступили к ее проработке.

