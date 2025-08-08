"Болтун, лошадь, бульдозер": Лукашенко в ярких красках высказался о Трампе

Самопровозглашенный президент Беларуси не видит никаких результатов в работе Дональда Трампа.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко резко высказался о президенте США Дональде Трампом. Он обозвал американского лидера. Видео уже разлетелось в Сети.

Лукашенко говорит, что Трамп болтун, который не показывает результатов.

"Болтун Трамп? Болтун! Утром говорит одно - вечером делает другое. Результатов пока нет. Я могу позволить себе такое рассуждений. Трамп - это же бульдозер, лошадь. Я буду стараться, чтобы быть крепче Трампа", - сказал Лукашенко. видео дня

Ранее сообщалось о том, что Келлог планировал визит к Лукашенко. Келлог стал самым высоким должностным лицом США, который посетит авторитарное государство за последние годы.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорил о том, что Вашингтон рассматривает визит Кита Келлога в Беларусь как попытку создать дополнительный канал влияния на президента РФ Владимира Путина.

Как сообщал ранее Главред, Тихановская призвала оппозицию готовиться на случай смерти диктатора РБ. Она отметила, что необходимо "вернуть Беларусь на путь демократии и не допустить вмешательства России".

