Глава МИД Турции встретился в РФ с Путиным и посетит Киев – что обсуждали

Хакан Фидан находится в Москве с двухдневным визитом.

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Глава МИД Турции встретился в РФ с Путиным / коллаж: Главред, фото: Википедия, RIA_Kremlinpool

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В Москве обсуждались экономические и энергетические вопросы

Хакан Фидан повторит предложение Анкары принять стороны

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с диктатором РФ Владимиром Путиным для обсуждения усилий по прекращению войны в Украине и дальнейших шагов после прямых контактов между Киевом и Москвой. После Москвы глава турецкой дипломатии посетит Киев. Об этом сообщил источник в Министерстве иностранных дел Турции, пишет Reuters.

"Во время встречи Путин и Фидан обсудили инициативы, недавно осуществленные для прекращения войны между Украиной и Россией и развитие событий после переговоров, состоявшихся в Стамбуле", - заявил источник. видео дня

Фидан находится в Москве с двухдневным визитом. В понедельник он провел встречу с Путиным и главным переговорщиком РФ Владимиром Мединским, а во вторник должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам источника, также обсуждались экономические и энергетические вопросы. В Кремле отметили, что главной темой переговоров станут двусторонние отношения, но ситуация в Украине также будет на повестке дня.

Турция, которая является членом НАТО, неоднократно заявляла о готовности принять мирные переговоры. Накануне визита турецкий источник подтвердил, что Фидан повторит это предложение.

"Фидан повторит предложение Анкары принять стороны и продолжит играть роль "посредника", - говорится в сообщении.

Ожидается, что после визита в Москву Хакан Фидан отправится в Киев, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и продолжить диалог, начатый на недавних переговорах в Стамбуле.

Переговоры в Стамбуле - что известно

Как писал Главред, в Стамбуле, 16 мая, состоялись первые за более чем три года прямые мирные переговоры между Украиной и Россией. Переговоры длились менее двух часов и не привели к существенному прорыву в урегулировании войны.

Напомним, во время переговоров в Турции, Россия требовала вывода украинских войск с собственной территории для прекращения огня, а также выдвинула другие "неконструктивные условия". Кроме этого, россияне угрожали захватить Харьковскую и Сумскую области.

Как отметил политолог и историк Александр Палий, в следующих раундах переговоров Москва может озвучить аналогичные ультиматумы, которые уже не будут касаться украинских территорий.

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