В США назвали способ окончания войны в Украине не в пользу Путина - СМИ

В Конгрессе заговорили о методе, который бы позволил обойти решение сложных вопросов по украинским территориям.

Один закон США может сдержать Путина

Что сказал Гордон:

Политика Трампа в вопросе войны в Украине провальная

США могут обязаться поставлять вооружение Украине

Путина можно сдержать только одним путем

Президент США Дональд Трамп ведет провальную политику в вопросе войны страны-агрессора России против Украины. Об этом в интервью Bloomberg заявил бывший главный советник Камалы Харрис по внешней политике Филипп Гордон.

По его словам, после ряда саммитов США и их союзники оказались в более опасной позиции, чем накануне проведенных мероприятий. А все потому, что пустые обещания "серьезных последствий" от Трампа разве дали РФ пространство для продолжения войны.

Выход из ситуации есть

Несмотря на всю сложность ситуации Гордон считает, что решить вопрос войны в Украине можно по примеру Тайваня. В 1970-х годах США приняли закон, согласно которому взяли на себя обязательства обеспечивать остров оружием для самообороны без прямых гарантий военной защиты. Это сдержало Китай от нападения.

Поэтому подобный подход можно было бы адаптировать к ситуации в Украине. Если США на законодательном уровне закрепят обязательства предоставлять оружие Киеву и вмешиваться в случае нового кризиса, то можно будет обойти сложные вопросы относительно статуса Крыма и других временно оккупированных территорий. При этом давление на Москву будет сохраняться.

Что придется делать Украине и ее союзникам

Гордон отметил, что даже в случае принятия подобного закона украинцы должны продолжать борьбу за независимость, а союзники страны в НАТО - проявлять большую решимость. Но в отличие от внешней ситуации, США закрепили бы в правовом поле свое присутствие в Европе и не позволили бы кремлевскому диктатору Владимиру Путину рассчитывать на выход США с украинского направления.

Окончание войны в Украине - последние новости

Ранее в Белом доме заявили, что лидер РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский не готовы самостоятельно положить конец войне. Президент США Дональд Трамп стремится к завершению войны и "работает над этим больше, чем кто-либо".

Накануне СМИ писали, что кремлевский диктатор Владимир Путин не покидает мечты об обвале фронта и захвате всей территории Украины, а не только отдельных ее частей. Поэтому окончание войны не в его интересах.

Напомним, как писал Главред, политолог Фесенко считает, что есть два сценария окончания войны: прекращение огня по линии фронта, либо гибридное или ограниченное мирное соглашение с рядом дополнительных условий.

