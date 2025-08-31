РФ может устроить прорыв на сотни километров: появился тревожный прогноз

Важное из заявлений Кулика:
- Оккупанты РФ мало использовали военную технику, а в основном накапливали ее
- Речь идет об угрозе продвижения врага на сотни километров
Директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил о том, что за последнее время оккупанты РФ мало использовали военную технику, а в основном накапливали ее.
"А это свидетельствует об ожидании возможности осуществить прорыв, причем не тактический прорыв, который мы наблюдали недавно (под Добропольем, – ред.), а оперативный, который будет происходить с участием танковых соединений", - пишет он в материале на Главреде.
По мнению эксперта, речь идет о продвижении не до десяти километров, а на сотни километров, что является серьезной угрозой.
Он также отметил, что россияне наращивают потенциал нанесения воздушного удара по Украине.
"Насколько я понимаю, сейчас россиянам нет смысла тратить значительную часть арсенала, и они будут ждать окна возможностей для наступления. А если наступления не будет, враг в очередной раз использует воздушный потенциал для удара по Украине перед отопительным сезоном", - добавил Кулик.
Наступление РФ на фронте: что говорят в ВСУ
Представитель объединённой группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов заявил, что российские войска продолжают штурмовые действия на линии фронта, однако их ресурсы постепенно истощаются. По его словам, в рядах оккупантов уже ощущается нехватка живой силы для ведения активных наступательных операций. Он также не исключает, что с наступлением осени темпы атак могут существенно снизиться.
Ситуация на фронте - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что летнее наступление РФ с треском провалилось. В начале летней кампании враг имел около 110 тыс. военных, сейчас, по словам представителя ОСГВ "Днепр" их количество уменьшилось.
Как сообщал Главред, российские оккупанты одновременно давят на нескольких направлениях, стремясь к прорыву к Покровску. Боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что ВСУ потеряли контроль над одним населенным пунктом.
Напомним, ранее сообщалось о том, что российские войска, которые ранее продвинулись под Добропольем в Донецкой области, оказались в окружении. По словам спикера оперативно-стратегической группировки "Днепр" Виктора Трегубова, украинские военные уже отбили часть захваченных территорий и ликвидируют оккупантов.
О персоне: Виталий Кулик
Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.
