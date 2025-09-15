'РФ переносит военные действия в Европу': почему Трамп подыгрывает Путину

НАТО как организация не готова даже к локальным провокациям, а к разноплановой атаке на многие страны организация тем более не готова, говорит Усов.

РФ переносит военные действия в Европу, отмечает Усов

Основные тезисы Усова:

Слабые реакции Трампа на действия РФ подыгрывают российской пропаганде

НАТО как организация не готова даже к локальным провокациям

Пока не открытые, но активные военные действия РФ постепенно переносит в Европу

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал очень слабую реакцию на налет российских дронов на Польшу. Тогда он сказал, что возможно, это была "ошибка". Реакция Трампа и реакция стран НАТО показывают, что Североатлантический альянс как организация не готова даже к локальным провокациям.

Тем временем страна-агрессор Россия переносит военные действия - пока не открытые, но активные - в Европу, и такие действия РФ затрагивают страны НАТО. Об этом сказал руководитель Центра политического анализа и прогноза, доктор политических наук Павел Усов в интервью Главреду.

"Мы наблюдаем такие реакции [Трампа] постоянно - чаще всего они абсолютно невнятные и даже можно сказать, подыгрывают российской пропаганде. Это проявлялось и в отношении регулярных бомбардировок Украины, включая удары по жилым кварталам, где гибнут мирные люди, в момент переговоров с Трампом. И при этом Трамп говорит: "Я недоволен Путиным, я с ним еще поговорю". О чем?", - отметил Усов.

Поэтому, по словам эксперта, такая реакция Трампа на инцидент в Польше кажется очевидной. Но, по его словам, еще более спорной была реакция генсека НАТО, который заявил, что это не была атака на страну-члена НАТО и что нет смысла запускать 5 статью Устава НАТО.

"При этом даже российские Z-каналы с сотнями тысяч подписчиков прямо утверждают, что никакой ошибки не было: чтобы преодолеть такое расстояние, дрону "Гербера" нужно было запастись дополнительным топливом. Он пролетел более 1000 км, чего раньше не было. Естественно, это также отражает оценку состояния ПВО. В плане пропаганды Россия сейчас лидирует: они демонстрируют, что налет якобы показал неэффективность ПВО, которая из нескольких десятков смогла сбить лишь несколько штук. Как оценивать действия стран НАТО при таких обстоятельствах - вопрос сложный, и реакции пока противоречивы", - сказал доктор политических наук.

Он подчеркнул, что тот факт, что не принимаются быстрые решения по укреплению границы или по поставке дополнительных систем ПВО для Украины, а также не рассматривается закрытие неба хотя бы над западной частью Украины и границей с ней, показывает бессилие НАТО в условиях, когда война продолжается уже почти четыре года.

"То есть НАТО как организация не готова даже к локальным провокациям. А если представить разноплановую атаку - не только по Польше, но и если дроны случайно заблудятся и полетят, например, по Литве, Латвии, Эстонии, или Румынии, то в политическом плане реакция Трампа на этот инцидент выглядит даже не крайне слабой, а никакой. При этом военные действия, пока не открытые, но уже активные со стороны России, постепенно переносятся в Европу и затрагивают страны НАТО", - добавил Усов.

Смотрите видео интервью Павла Усова Главреду о "потеплении" между США и Беларусью:

Зачем РФ могла атаковать дронами Польшу - мнение эксперта

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью Главреду объяснил цель атаки дронов РФ на Польшу.

По его словам, нельзя исключать такого варианта, что инцидент с российскими дронами спровоцирует раскол внутри польской власти, ведь там довольно напряженные отношения между президентом, его политическими силами и премьер-министром.

"Если вместо того, чтобы объединиться и отложить политические споры, они начнут обвинять друг друга, то российские стратеги могут поставить себе "плюсик" за достижение еще одной цели - внутреннего ослабления Польши", - отметил Мельник.

По его словам, вторая плоскость - уровень НАТО, на котором тоже ожидаются дискуссии. В частности, страна-агрессор РФ будет внимательно следить, какой будет реакция Белого дома.

Удар РФ дронами по территории Польши - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 10 сентября "Шахеды" пересекли границу Польши во время атаки - страна подняла истребители. Польский аэропорт Жешув приостановил работу из-за незапланированной военной активности в небе. После этого в Польше сообщили детали отражения российской атаки.

Напомним, после этой атаки генсек НАТО обратился к Путину с четким посланием. Рютте выступил с заявлением о нарушении российскими беспилотниками воздушного пространства Польши.

Также сообщалось, что Трамп сделал неожиданное заявление о вторжении дронов РФ в Польшу. Дональд Трамп прокомментировал инцидент с польским воздушным пространством и высказал возможную ошибку.

О персоне: Павел Усов Павел Усов — белорусский политолог, родом из Могилева. Выпускник исторического факультета Могилевского госуниверситета, позже обучался в аспирантуре БГУ и продолжил научную карьеру в Польше, где защитил докторскую диссертацию. Директор Центра политического анализа и прогноза (Польша). В публичных выступлениях он регулярно критикует режим Александра Лукашенко, анализирует отношения Минска и Москвы, а также дает прогнозы по политической ситуации в регионе. Часто выступает в украинских и европейских медиа как комментатор по вопросам белорусской внутренней политики, международных отношений, роли Лукашенко, а также взаимодействия Беларуси с Россией, ЕС, США и Китаем. Его специализация — авторитарные режимы, политические трансформации, гибридные войны, интеграционные процессы России и Беларуси.

