Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"РФ переносит военные действия в Европу": почему Трамп подыгрывает Путину

Алёна Воронина
15 сентября 2025, 10:13
71
НАТО как организация не готова даже к локальным провокациям, а к разноплановой атаке на многие страны организация тем более не готова, говорит Усов.
'РФ переносит военные действия в Европу': почему Трамп подыгрывает Путину
РФ переносит военные действия в Европу, отмечает Усов/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, ua.depositphotos.com

Основные тезисы Усова:

  • Слабые реакции Трампа на действия РФ подыгрывают российской пропаганде
  • НАТО как организация не готова даже к локальным провокациям
  • Пока не открытые, но активные военные действия РФ постепенно переносит в Европу

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал очень слабую реакцию на налет российских дронов на Польшу. Тогда он сказал, что возможно, это была "ошибка". Реакция Трампа и реакция стран НАТО показывают, что Североатлантический альянс как организация не готова даже к локальным провокациям.

Тем временем страна-агрессор Россия переносит военные действия - пока не открытые, но активные - в Европу, и такие действия РФ затрагивают страны НАТО. Об этом сказал руководитель Центра политического анализа и прогноза, доктор политических наук Павел Усов в интервью Главреду.

видео дня

"Мы наблюдаем такие реакции [Трампа] постоянно - чаще всего они абсолютно невнятные и даже можно сказать, подыгрывают российской пропаганде. Это проявлялось и в отношении регулярных бомбардировок Украины, включая удары по жилым кварталам, где гибнут мирные люди, в момент переговоров с Трампом. И при этом Трамп говорит: "Я недоволен Путиным, я с ним еще поговорю". О чем?", - отметил Усов.

Поэтому, по словам эксперта, такая реакция Трампа на инцидент в Польше кажется очевидной. Но, по его словам, еще более спорной была реакция генсека НАТО, который заявил, что это не была атака на страну-члена НАТО и что нет смысла запускать 5 статью Устава НАТО.

"При этом даже российские Z-каналы с сотнями тысяч подписчиков прямо утверждают, что никакой ошибки не было: чтобы преодолеть такое расстояние, дрону "Гербера" нужно было запастись дополнительным топливом. Он пролетел более 1000 км, чего раньше не было. Естественно, это также отражает оценку состояния ПВО. В плане пропаганды Россия сейчас лидирует: они демонстрируют, что налет якобы показал неэффективность ПВО, которая из нескольких десятков смогла сбить лишь несколько штук. Как оценивать действия стран НАТО при таких обстоятельствах - вопрос сложный, и реакции пока противоречивы", - сказал доктор политических наук.

Он подчеркнул, что тот факт, что не принимаются быстрые решения по укреплению границы или по поставке дополнительных систем ПВО для Украины, а также не рассматривается закрытие неба хотя бы над западной частью Украины и границей с ней, показывает бессилие НАТО в условиях, когда война продолжается уже почти четыре года.

"То есть НАТО как организация не готова даже к локальным провокациям. А если представить разноплановую атаку - не только по Польше, но и если дроны случайно заблудятся и полетят, например, по Литве, Латвии, Эстонии, или Румынии, то в политическом плане реакция Трампа на этот инцидент выглядит даже не крайне слабой, а никакой. При этом военные действия, пока не открытые, но уже активные со стороны России, постепенно переносятся в Европу и затрагивают страны НАТО", - добавил Усов.

Смотрите видео интервью Павла Усова Главреду о "потеплении" между США и Беларусью:

Зачем РФ могла атаковать дронами Польшу - мнение эксперта

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью Главреду объяснил цель атаки дронов РФ на Польшу.

По его словам, нельзя исключать такого варианта, что инцидент с российскими дронами спровоцирует раскол внутри польской власти, ведь там довольно напряженные отношения между президентом, его политическими силами и премьер-министром.

"Если вместо того, чтобы объединиться и отложить политические споры, они начнут обвинять друг друга, то российские стратеги могут поставить себе "плюсик" за достижение еще одной цели - внутреннего ослабления Польши", - отметил Мельник.

По его словам, вторая плоскость - уровень НАТО, на котором тоже ожидаются дискуссии. В частности, страна-агрессор РФ будет внимательно следить, какой будет реакция Белого дома.

Удар РФ дронами по территории Польши - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 10 сентября "Шахеды" пересекли границу Польши во время атаки - страна подняла истребители. Польский аэропорт Жешув приостановил работу из-за незапланированной военной активности в небе. После этого в Польше сообщили детали отражения российской атаки.

Напомним, после этой атаки генсек НАТО обратился к Путину с четким посланием. Рютте выступил с заявлением о нарушении российскими беспилотниками воздушного пространства Польши.

Также сообщалось, что Трамп сделал неожиданное заявление о вторжении дронов РФ в Польшу. Дональд Трамп прокомментировал инцидент с польским воздушным пространством и высказал возможную ошибку.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Павел Усов

Павел Усов — белорусский политолог, родом из Могилева. Выпускник исторического факультета Могилевского госуниверситета, позже обучался в аспирантуре БГУ и продолжил научную карьеру в Польше, где защитил докторскую диссертацию.

Директор Центра политического анализа и прогноза (Польша). В публичных выступлениях он регулярно критикует режим Александра Лукашенко, анализирует отношения Минска и Москвы, а также дает прогнозы по политической ситуации в регионе.

Часто выступает в украинских и европейских медиа как комментатор по вопросам белорусской внутренней политики, международных отношений, роли Лукашенко, а также взаимодействия Беларуси с Россией, ЕС, США и Китаем.

Его специализация — авторитарные режимы, политические трансформации, гибридные войны, интеграционные процессы России и Беларуси.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО Европа новости Польши Дональд Трамп Польша Павел Усов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ строит империю дронов, атак будет больше: в NYT предупредили Киев о новой угрозе

РФ строит империю дронов, атак будет больше: в NYT предупредили Киев о новой угрозе

10:47Война
Санкции не работают - в США готовы сделать следующий шаг против РФ, но есть условие

Санкции не работают - в США готовы сделать следующий шаг против РФ, но есть условие

10:43Мир
РФ накапливает войска возле Северска: военная сообщила, зашел ли враг в город

РФ накапливает войска возле Северска: военная сообщила, зашел ли враг в город

10:18Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Самая талантливая актриса Украины: Сеитаблаев назвал свою фаворитку

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросе

Китайский гороскоп на сегодня 15 сентября: Петухам - испытание, Быков подведут зубы

Китайский гороскоп на сегодня 15 сентября: Петухам - испытание, Быков подведут зубы

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 сентября

Последние новости

10:47

РФ строит империю дронов, атак будет больше: в NYT предупредили Киев о новой угрозе

10:43

Санкции не работают - в США готовы сделать следующий шаг против РФ, но есть условие

10:34

Провалил важный тест: у новых iPhone 17 нашли серьезный недостаток

10:18

РФ накапливает войска возле Северска: военная сообщила, зашел ли враг в город

10:17

Ночью скорая забрала: звезда "МастерШеф" оказалась в больнице с ребенком

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
10:13

"РФ переносит военные действия в Европу": почему Трамп подыгрывает ПутинуВидео

09:57

У россиян начнут изымать деньги из-за войны против Украины: что задумали в Кремле

09:46

Налет дронов на Польшу - это советская школа провокациймнение

09:40

Андрей Билецкий: Россия продолжает воровать наши технологические решения и масштабировать их

Реклама
09:13

РФ ударила по аграриям, которые собирали урожай: 12 человек ранены, техника поврежденаФото

09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 сентября (обновляется)

09:00

Ожидается резкий скачок: в Украине едва ли не на 50% подорожает важный продукт

09:00

Решение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точку

08:43

РФ ударила по Днепропетровщине и Запорожью: есть погибший, раненые и разрушенияФото

08:24

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

Только первый шаг: в ISW объяснили опасность для стран НАТО после атак дронов РФ

07:36

Ультиматум Европе: Трамп поставил условие для новых санкций против РоссииВидео

07:10

Какие пять слов спрятаны на рисунке: надо быть "гением загадок", чтобы дать ответ

06:47

"Они ненавидят друг друга": Трамп готов лично вмешаться в переговоры Путина и ЗеленскогоВидео

06:20

Почему политика Трампа ведет к поражению демократиймнение

Реклама
05:55

Сильнейший шторм накрыл страну: Украина под атакой 5-балльной магнитной бури

05:39

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти букву Y

04:30

Знак от Вселенной: шесть знаков зодиака получат ценный шанс 15 сентября

04:00

Последствия мощнее, чем от санкций: Зеленский высказался об ударах по РФ

03:32

РФ нацелилась еще на две области, кроме Донетчины: раскрыты планы врага на осень

02:30

Китай готовится к покорению Луны: что известно о пилотируемой миссии

01:53

"Безрассудная эскалация": в ЕС резко отреагировали на инцидент с дроном РФ в Румынии

01:30

Дом, который построил Джорджо: кому легендарный Армани завещал свои богатства

01:00

Имперские иллюзии Путина развалятся: эксперты назвали главное условие окончания войны

14 сентября, воскресенье
23:50

Совместные маневры в Беларуси: эксперт рассказал, есть ли угроза повторения сценария

23:47

Бои за важный город на востоке Украины: бросят ли оккупанты колонны бронетехники

23:45

Шахеды массово атакуют Украину, есть угроза ракетных ударов

22:52

Правда о заправке: эксперт развенчал главный миф, в который верят водители

22:33

"Времена давно назрели": соратник Трампа назвал условие новых санкций против РФ

22:26

"Ого, изменилась!": в Сети обсуждают новый образ Кристины Соловий

21:45

"Есть хорошие результаты": Зеленский намекнул на важные изменения на фронте

21:21

Святослав Вакарчук крестил первенца: кого позвал в крестные

21:13

Один на границе: Статкевич как символ белорусской несокрушимостимнение

20:58

Удар по режиму Путина в 500%: в США придумали, как обойти Трампа и ввести санкции

20:50

Футболиста киевского клуба уговаривают покинуть Украину: о чем идет речь

Реклама
19:43

НАТО может начать сбивать дроны РФ над Украиной: Сикорский сделал важное заявление

19:39

Страну накроет настоящий Армагеддон: названы регионы, где будут дожди, грозы и шквалы

19:27

Сотни тысяч жителей Китай переедут в Сибирь: режим Путина сдает два региона РФ

19:24

После взрывов все пришлось восстанавливать: как выглядит железная дорога под КиевомФото

19:15

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросеВидео

18:46

"Золотые дни": когда по лунному календарю лучше всего сажать озимый чеснок осеньюВидео

18:24

В Польше растет неприязнь к Украине - Туск

18:23

Кадры Искандеров в Калининграде: в Госпогранслужбе сделали заявление

17:55

Почему нельзя убирать 15 сентября: строгие приметы и запреты

17:22

Почему не все обезьяны эволюционировали в людей - ученые приоткрыли разгадку

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять