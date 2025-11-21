Укр
Переговоры о мирном соглашении: Умеров назвал главные условия Украины

Алексей Тесля
21 ноября 2025, 13:51
332
Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует собственную позицию, подчеркнул Рустем Умеров.
Умеров, США
Рустем Умеров провел переговоры с делегацией США / Коллаж: Главред, фото: ОП

Главное:

  • Стороны говорили о подходах к восстановлению справедливого мира
  • Украина изучает каждое предложение партнеров и артикулирует собственную позицию

Украинская сторона провела встречу с американской делегацией, которую возглавляет министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл.

Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, были продолжены консультации, которые начались ранее на уровне президента Украины.

видео дня

"Говорили о подходах к восстановлению справедливого мира, порядке следующих шагов и реалистичных форматах дальнейшего диалога", - написал Умеров .

По его словам, Украина внимательно изучает каждое предложение партнеров и четко артикулирует собственную позицию.

От украинской стороны приняли участие первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, руководитель Аппарата СНБО Анатолий Баргилевич и заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

"Никаких решений вне рамок суверенитета, безопасности людей и наших красных линий не существует и существовать не может. Это основа любых обсуждений", - отметил Умеров.

Мирный план США: мнение журналиста

Александр Невзоров заявил, что "мирная инициатива" Уиткоффа–Дмитриева представляет собой типичное творение кремлёвской "дипломатии" — дерзкое, недостоверное и лишённое реальной ценности. Евросоюз быстро разобрался в её сути и отверг документ. Пока что официальные заявления звучат мягче, чем могли бы, однако, по мнению Невзорова, жёсткая риторика появится очень скоро.

Дипломаты уже дали понять: Европа не примет никаких предложений, которые требуют уступок от Украины. И если план, связанный с Трампом, будет оказывать давление на Киев или предполагать передачу украинских территорий, ЕС ему не даст поддержку.

Напомним, что по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), предложение передать России контроль над оставшимися под украинским управлением районами Донецкой области и фактически зафиксировать нынешнюю линию фронта на юге принесёт Москве непропорционально большие выгоды.

Ранее сообщалось, что Зеленский анонсировал возвращение к переговорам с россиянами, в то время, как США готовят план прекращения боевых действий, условия которого могут стать известными уже к концу недели.

Напомним, ранее Главред писал о том, что Дональд Трамп одобрил "мирный план" между Россией и Украиной, состоящий из 28-ми пунктов, который высокопоставленные чиновники его администрации тайно разрабатывали в течение последних нескольких недель, консультируясь с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

О персоне: Рустем Умеров

Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".

В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

