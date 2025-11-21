РФ уже готова к ударам: когда будет новый массированный обстрел

Что известно:
- РФ готовится к новому обстрелу
- Массированные удары могут произойти уже в ближайшие дни
- Под ударами может быть энергетика в центральных регионах
Российские оккупанты готовятся к новому массированному ракетно-дроновому обстрелу Украины. Атака может произойти уже в течение ближайших дней. Об этом сообщает мониторинговый канал.
Мониторы фиксируют активность сил оккупантов на северном направлении.
"Это может свидетельствовать о подготовке удара по центральным областям в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
Во время атаки РФ может применить:
- 3 МиГ-31К,
- до 21 баллистических ракет,
- ударные дроны.
Отмечается, что российские МиГи уже подготовлены к запуску ракет "Кинжал". Также баллистические установки, рассредоточенные в северных районах, находятся в стартовой позиции.
Мониторы считают, что под ударами могут быть объекты инфраструктуры в центральных регионах Украины.
Какие города под угрозой нового обстрела - мнение эксперта
Главред писал, что военный обозреватель Денис Попович объяснил, что российские атаки происходят в определенной последовательности. Сначала враг наносит удары по Киеву, а уже через несколько дней - по западным регионам.
По его прогнозам, следующими под угрозой могут оказаться города Надднепрянщины - Днепр, Кременчуг и Полтава. После этого, вероятно, Россия снова вернется к атакам на столицу.
Атаки на Украину - последние новости
Напомним, Главред писал, что 20 ноября Запорожская область и город Запорожье подверглись атаке российских дронов-камикадзе и КАБов. В результате атаки есть много погибших.
Ранее, 19 ноября, Россия атаковала многоэтажки в городе Тернополь ракетами. Уже известно о более 25 погибших, среди которых трое детей. Также количество раненых превышает 90 человек.
Накануне Россия дронами атаковала одно из подразделений ДТЭК в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадала бригада работников, которая находилась на объекте.
Что известно о МиГ-31
МиГ-31 - советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25.
МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км.
МиГ-31 имеет много модификаций. Одной из них является МиГ-31К, который имеет на вооружении крылатые ракеты "Кинжал", пишет Википедия.
