РФ уже готова к ударам: когда будет новый массированный обстрел

Мониторинговые каналы назвали регионы, которые могут быть под атакой РФ.

РФ готовится к новому обстрелу

Что известно:

РФ готовится к новому обстрелу

Массированные удары могут произойти уже в ближайшие дни

Под ударами может быть энергетика в центральных регионах

Российские оккупанты готовятся к новому массированному ракетно-дроновому обстрелу Украины. Атака может произойти уже в течение ближайших дней. Об этом сообщает мониторинговый канал.

Мониторы фиксируют активность сил оккупантов на северном направлении.

"Это может свидетельствовать о подготовке удара по центральным областям в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Во время атаки РФ может применить:

3 МиГ-31К,

до 21 баллистических ракет,

ударные дроны.

Отмечается, что российские МиГи уже подготовлены к запуску ракет "Кинжал". Также баллистические установки, рассредоточенные в северных районах, находятся в стартовой позиции.

Мониторы считают, что под ударами могут быть объекты инфраструктуры в центральных регионах Украины.

Какими ракетами РФ обстреливает Украину

Какие города под угрозой нового обстрела - мнение эксперта

Главред писал, что военный обозреватель Денис Попович объяснил, что российские атаки происходят в определенной последовательности. Сначала враг наносит удары по Киеву, а уже через несколько дней - по западным регионам.

По его прогнозам, следующими под угрозой могут оказаться города Надднепрянщины - Днепр, Кременчуг и Полтава. После этого, вероятно, Россия снова вернется к атакам на столицу.

Атаки на Украину - последние новости

Напомним, Главред писал, что 20 ноября Запорожская область и город Запорожье подверглись атаке российских дронов-камикадзе и КАБов. В результате атаки есть много погибших.

Ранее, 19 ноября, Россия атаковала многоэтажки в городе Тернополь ракетами. Уже известно о более 25 погибших, среди которых трое детей. Также количество раненых превышает 90 человек.

Накануне Россия дронами атаковала одно из подразделений ДТЭК в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки пострадала бригада работников, которая находилась на объекте.

Что известно о МиГ-31 МиГ-31 - советский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего действия. Является модернизированным вариантом советского одноместного истребителя 1970-х годов МиГ-25. МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство протяженностью по фронту до 1100 км. МиГ-31 имеет много модификаций. Одной из них является МиГ-31К, который имеет на вооружении крылатые ракеты "Кинжал", пишет Википедия.

