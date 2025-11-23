Укр
До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

Дарья Пшеничник
23 ноября 2025, 18:40обновлено 23 ноября, 19:25
Графики отключения света будут действовать в течение всех суток для промышленных и бытовых потребителей.
Сумы нету света
Графики отключения света на 24 ноября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что известно:

  • Завтра во всех регионах Украины будут выключать свет
  • Графики отключений будут длиться с 00:00 до 23:59
  • Объем отключений будет составлять от 0,5 до 3 очередей

В Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Как сообщает Укрэнерго, графики почасовых отключений запланированы и на понедельник, 24 ноября.

В компании отмечают, что завтра во всех регионах Украины введут меры ограничения потребления из-за последствий масштабных ракетно-дроновых атак России на энергетическую инфраструктуру.

По информации ведомства, графики отключения будут действовать с 00:00 до 23:59 и предусматривать почасовые перерывы в электроснабжении объемом от 0,5 до 3 очередей. Кроме того, в это время для промышленных потребителей введут дополнительные ограничения мощности.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что время и объем отключений могут меняться в зависимости от ситуации, поэтому гражданам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Почему графики часто меняются - объяснение эксперта

После массированных атак РФ украинцы сталкиваются с тем, что графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в сутки. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире КИЕВ24 объяснил это необходимостью переконфигурации системы.

"Сейчас действуют в основном резервные линии питания, и если на эти линии нагружается большое количество потребителей, то они могут выходить из строя, это вызывает дополнительные проблемы. Поэтому нужно менять графики в ручном режиме", - пояснил он.

Отключения света в Украине - последние новости

Как писал Главред, в Украине 23 ноября продолжают действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Выключать свет будут в объеме от 1 до 3,5 очередей одновременно.

Недавно глава Укрэнерго Виталий Зайченко отметил, что значительного ухудшения ситуации в энергосистеме из-за сильных морозов пока не ожидают. Впрочем, из-за регулярных ударов России стоит быть готовыми к различным сценариям.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине в ближайшие дни могут существенно сократиться графики отключений электроэнергии.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Укрэнерго новости Украины отключения света электроэнергия
