До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало новые графики на 24 ноября

Что известно:
- Завтра во всех регионах Украины будут выключать свет
- Графики отключений будут длиться с 00:00 до 23:59
- Объем отключений будет составлять от 0,5 до 3 очередей
В Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии. Как сообщает Укрэнерго, графики почасовых отключений запланированы и на понедельник, 24 ноября.
В компании отмечают, что завтра во всех регионах Украины введут меры ограничения потребления из-за последствий масштабных ракетно-дроновых атак России на энергетическую инфраструктуру.
По информации ведомства, графики отключения будут действовать с 00:00 до 23:59 и предусматривать почасовые перерывы в электроснабжении объемом от 0,5 до 3 очередей. Кроме того, в это время для промышленных потребителей введут дополнительные ограничения мощности.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что время и объем отключений могут меняться в зависимости от ситуации, поэтому гражданам рекомендуют следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.
Почему графики часто меняются - объяснение эксперта
После массированных атак РФ украинцы сталкиваются с тем, что графики отключений электроэнергии могут меняться несколько раз в сутки. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире КИЕВ24 объяснил это необходимостью переконфигурации системы.
"Сейчас действуют в основном резервные линии питания, и если на эти линии нагружается большое количество потребителей, то они могут выходить из строя, это вызывает дополнительные проблемы. Поэтому нужно менять графики в ручном режиме", - пояснил он.
Отключения света в Украине - последние новости
Как писал Главред, в Украине 23 ноября продолжают действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Выключать свет будут в объеме от 1 до 3,5 очередей одновременно.
Недавно глава Укрэнерго Виталий Зайченко отметил, что значительного ухудшения ситуации в энергосистеме из-за сильных морозов пока не ожидают. Впрочем, из-за регулярных ударов России стоит быть готовыми к различным сценариям.
Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что в Украине в ближайшие дни могут существенно сократиться графики отключений электроэнергии.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
