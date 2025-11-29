Часов в темноте будет значительно больше: новые графики отключения света на 30 ноября

Графики отключения света будут действовать в течение всех суток.

Графики отключения света на 30 ноября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Что известно:

РФ атаковала Украину ракетами и дронами

Под обстрелом были объекты энергетики

Укрэнерго ввело графики отключения света

В Украине опубликовали новые графики отключения света на 30 ноября. Об этом отмечает Укрэнерго.

Графики отключения света будут действовать в течение всех суток в объеме от 0,5 до 3 очередей. Максимальный объем ограничений будет вечером. Ограничения будут применяться для промышленных и бытовых потребителей.

"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно!" - говорится в сообщении.

Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Массированная атака РФ 29 ноября - последние новости

Как писал Главред, Россия атаковала Украину дронами с позднего вечера 28 ноября. По состоянию на 07:00 29 ноября воздушная тревога раздавалась по всей территории Украины из-за ракетно-дроновой атаки. Утром в столице прогремела вторая волна взрывов.

В Минэнерго сообщили, что в результате атаки на утро обесточены более 500 тысяч потребителей в г. Киеве, более 100 000 - в Киевской области и почти 8000 тысяч в Харьковской области.

В жилых домах правого берега Киева из-за атаки снижено давление воды в системах водоснабжения. Кроме этого, в результате вражеской атаки без света остался Фастов.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

