Света не будет до 10 часов: Укрэнерго опубликовало новые графики на 28 ноября

Во всех регионах Украины Укрэнерго будет применять меры ограничения потребления электроэнергии.

Графики отключения света на 28 ноября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Главное:

28 ноября свет будут выключать по всей Украине

Отключения запланированы на все сутки.

Объем - от 0,5 до 2,5 дежурств

В пятницу, 28 ноября, во всех регионах Украины будут действовать меры ограничения потребления электроэнергии. Из-за массированных ракетно-дронных атак России ситуация в энергосистеме остается сложной. Об этом сообщило Укрэнерго.

По данным компании, почасовые отключения электроэнергии будут действовать с 00:00 до 23:59. Их объем - от 0,5 до 2,5 очередей.

Ограничения электроэнергии коснутся как промышленных потребителей, так и бытовых. В Укрэнерго напомнили, что время и объем отключений могут меняться, поэтому за актуальной информацией стоит следить на официальных страницах облэнерго в регионе.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Какой худший сценарий ударов по энергетике - мнение главы Укрэнерго

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что худшим сценарием работы энергосистемы под обстрелами РФ является блэкаут, который Украина уже пережила осенью 2022 года. По словам Зайченко, сейчас энергетики более подготовлены к такому развитию событий.

"Цель агрессора - полностью обесточить энергосистему, довести ее до блэкаута. Это было в 2022 году, но тогда мы справились достаточно быстро, хотя, конечно, никто не готовился к тому, что нас будут так массированно атаковать. На текущий момент цель РФ такая же - оставить Украину без света, воды, но мы более готовы. Как "Укрэнерго", так и электростанции", - подчеркнул Зайченко.

Глава компании добавил, что отключений стало меньше благодаря быстрому восстановлению энергообъектов и наличию резервного оборудования, предоставленного партнерами. Самая сложная ситуация пока остается в прифронтовых и приграничных областях: Сумской, Полтавской, Харьковской и Донецкой.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 24 ноября российские оккупанты ударили по энергетическим объектам Донецкой, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей. Самая сложная ситуация на Днепропетровщине - более 60 тысяч потребителей находились без света.

Также 26 ноября в нескольких областях ввели графики аварийных отключений света из-за сложной ситуации в энергосистеме. Полтава, Сумы и Харьков находятся под ограничениями от 1 до 5 очередей.

Как сообщал Главред, в Украине потребление электроэнергии упало на 20% из-за отключения света, однако пока это не отразится в платежках за ноябрь. Гендиректор YASNO Сергей Коваленко объяснил, что октябрь был холоднее и почти без отключений, поэтому среднее потребление сейчас больше.

О компании: Укрэнерго ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

