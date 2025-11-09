Невеста Дмитрия Кулебы посветила обручальным колечком от политика

Светлана Павелецкая с улыбкой похвасталась новым статусом.

Дмитрий Кулеба жена - Светлана Павелецкая показала кольцо от политика / коллаж: Главред, фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Кратко:

Дмитрий Кулеба женится во второй раз

Светлана Павелецкая показала обручальное кольцо

Украинский деятель и бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба спустя четыре года отношений сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной - издательнице и бизнесвумен Светлане Павелецкой. Сюрприз для нее едва не был сорван интервью Дмитрия, которое, к счастью, вышло после радостного события.

В репортаже об этом на шоу "Ранок у великому місті" Кулеба и его избранница подтвердили помолвку. Кроме того Светлана на считанные секунды засветила обручальное кольцо - тонкое и изящное, детали которого, впрочем, пока разглядеть не удается.

Стоит отметить, что прежде Кулеба и Павелецкая едва ли не в один голос сообщали, что официальный статус их отношений обоих интересует крайне мало, так как Дмитрий и Светлана прежде уже были в браке (с другими партнерами - прим. редактора), и перенесли разводы. Дескать не "штамп в паспорте" определяет качество их союза.

Дмитрий Кулеба жена - Светлана Павелецкая показала кольцо от политика / Скриншот YouTube

О персоне: Дмитрий Кулеба Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

