РФ готовит новый мощный удар: какой город будет под прицелом

Страна-агрессор Россия готовит новый массированный ракетный удар по Киеву и области без привлечения стратегических бомбардировщиков. Атака может произойти в течение ближайших трех суток.
"Есть определенная информация о том, что противник готовит повторный массированный ракетный удар по столице и Киевской области, без привлечения стратегических бомбардировщиков", - пишет мониториноговый канал Є Радар.
Согласно сообщению, удар ожидается в течение следующих трех суток, то есть как раз во время сильных морозов в столичном регионе.
"Цель вражеской атаки – полностью уничтожить объекты энергетики и объекты теплоснабжения для населения", - подчеркнули мониторы.
"Будьте внимательны и реагируйте на сигналы воздушной тревоги", - добавили на канале.
Как писал Главред, 13 января мониторинговые каналы уже предупреждали, что Россия готовится нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты запланировали передислокацию девяти стратегических бомбардировщиков.
"Вероятно, основное направление удара – цели на Западе Украины", - говорилось в сообщении.
Последствия атаки на Украину 13 января
По данным Воздушных сил, с вечера 12 января и ночью российские войска запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО. Зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БПЛА на 24 локациях.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основной целью вражеского удара была энергетика - генерация и подстанции.
В ночь на 13 января под ударом оказался и Харьков - ударный дрон типа "Шахед" попал в детский санаторий и терминал "Новой почты" в пригороде. По предварительным данным, в результате атаки погибли 4 человека, еще 6 - пострадали.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве и части Киевской области применены аварийные отключения электроэнергии. Причины введения ограничений – ракетно-дроновая атака на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды в Киевской области.
Как заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, в Минэнерго пока не могут прогнозировать время восстановления электроснабжения в Киеве. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что ситуация с электроэнергией в Киеве может улучшиться к 15 января.
Атаки РФ станут более массированными: мнение эксперта
Военный эксперт Иван Ступак считает, что уже в первом квартале этого года РФ сможет запускать до 5 тысяч беспилотников в месяц по Украине.
Таким образом, атаки России на Украину в новом году станут более массированными. Если в марте 2024 года РФ за месяц запустила по нам 500 беспилотников, то в конце декабря 2025-го она запустила по Украине за одну ночь около 600 беспилотников. Поэтому наращивание массовости ударов для России не является проблемой.
