РФ готовит новый мощный удар: какой город будет под прицелом

Анна Ярославская
14 января 2026, 12:35
7672
Украинцев призывают быть внимательными и оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Ракетно-дроновый удар
РФ может атаковать Киев уже в ближайшие дни / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, скриншот

Главное:

  • РФ готовит новый ракетный удар по Киеву и области
  • Атака планируется без привлечения стратегических бомбардировщиков
  • Удар может произойти в течение ближайших трёх суток

Страна-агрессор Россия готовит новый массированный ракетный удар по Киеву и области без привлечения стратегических бомбардировщиков. Атака может произойти в течение ближайших трех суток.

"Есть определенная информация о том, что противник готовит повторный массированный ракетный удар по столице и Киевской области, без привлечения стратегических бомбардировщиков", - пишет мониториноговый канал Є Радар.

видео дня

Согласно сообщению, удар ожидается в течение следующих трех суток, то есть как раз во время сильных морозов в столичном регионе.

"Цель вражеской атаки – полностью уничтожить объекты энергетики и объекты теплоснабжения для населения", - подчеркнули мониторы.

"Будьте внимательны и реагируйте на сигналы воздушной тревоги", - добавили на канале.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Как писал Главред, 13 января мониторинговые каналы уже предупреждали, что Россия готовится нанести новый массированный ракетный удар по Украине. Оккупанты запланировали передислокацию девяти стратегических бомбардировщиков.

"Вероятно, основное направление удара – цели на Западе Украины", - говорилось в сообщении.

Последствия атаки на Украину 13 января

По данным Воздушных сил, с вечера 12 января и ночью российские войска запустили по территории Украины почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО. Зафиксировано попадание баллистических/зенитных ракет и 48 ударных БПЛА на 24 локациях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основной целью вражеского удара была энергетика - генерация и подстанции.

В ночь на 13 января под ударом оказался и Харьков - ударный дрон типа "Шахед" попал в детский санаторий и терминал "Новой почты" в пригороде. По предварительным данным, в результате атаки погибли 4 человека, еще 6 - пострадали.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве и части Киевской области применены аварийные отключения электроэнергии. Причины введения ограничений – ракетно-дроновая атака на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды в Киевской области.

Как заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, в Минэнерго пока не могут прогнозировать время восстановления электроснабжения в Киеве. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что ситуация с электроэнергией в Киеве может улучшиться к 15 января.

Атаки РФ станут более массированными: мнение эксперта

Военный эксперт Иван Ступак считает, что уже в первом квартале этого года РФ сможет запускать до 5 тысяч беспилотников в месяц по Украине.

Таким образом, атаки России на Украину в новом году станут более массированными. Если в марте 2024 года РФ за месяц запустила по нам 500 беспилотников, то в конце декабря 2025-го она запустила по Украине за одну ночь около 600 беспилотников. Поэтому наращивание массовости ударов для России не является проблемой.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины ракетный удар атака дронов
