"Худший сценарий": прогноз массового выезда киевлян из города из-за "блэкаута"

Людям необходимо говорить правду и заранее предупреждать о вероятности худшего сценария, считает Александр Сергиенко.

Киевлян предупредили о возможности ухудшения ситуации / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важное из заявлений Сергиенко:

В Киеве не исключен худший сценарий с отключениями

Люди, у которых есть возможность, могут выехать из Киева

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко прокомментировал заявления Киева Виталия Кличко о том, что киевлян призывают уезжать из города из-за критической ситуации в результате обстрелов РФ.

"Во-первых, Кличко озвучивал худший сценарий. Если произойдет полный блэкаут — без воды, тепла и электричества, — то единственный реальный способ обезопасить себя действительно заключается в выезде из Киева", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем эксперт также говорит о том, что о подобном сценарии ранее предупреждали многие эксперты.

"И Кличко, по моему мнению, правильно сделал, что об этом предупредил: если у вас есть возможность, а ситуация непредсказуема, то вы можете уехать. Понятно, что не все имеют такую возможность: люди работают в Киеве, не имеют родственников в селах или городах-спутниках", - отметил он.

/ Инфографика: Главред

По его мнению, людям необходимо говорить правду и заранее предупреждать о вероятности худшего сценария.

"Но в любом случае это лучше, чем уверять, что "все будет хорошо", что у нас обязательно будет свет, вода, газ и отопление. Если такая возможность есть — это один из вариантов. А окончательное решение всегда остается за людьми", - добавил Сергиенко.

Генерация в Украине: где меньше всего отключений

Житомир оказался среди городов с минимальными отключениями света в стране благодаря развитию собственной генерации и мерам по энергосбережению. Реализованные муниципальные проекты снизили зависимость города от общей энергосети, сообщил в Facebook военнослужащий ВСУ Игорь Луценко.

Отключения в Киеве: новости по теме

Ранее жителей Киева призвали уезжать из города после обстрела РФ. Кличко подчеркнул, что на данный момент именно сегодняшняя атака россиян на столицу нанесла наибольший ущерб объектам критической инфраструктуры.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли массированные удары по Киеву и другим регионам Украины. Под ударами оказались критическая инфраструктура и жилые дома. Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на эту атаку.

Как писал Главред, в КГГА отметили, что слив воды является стандартной технической мерой при минусовой температуре. В то же время это не означает длительное отсутствие тепла.

О персоне: Александр Сергиенко Сергиенко Александр Иванович— (родился 19 октября 1947 г. с. Раздольное, Россия) - украинский политик. Бывший 1-й заместитель председателя Трудовой партии Украины (с 05.2000); сопредседатель Народно-патриотического объединения "За Украину" (с 07.2001), пишет Википедия. Учился в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", на факультете радиоэлектроники (1966-1973), по специальности инженер электронной техники; доктор философии по вопросам права. Кандидат физико-математических наук, юрист, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

