'Будет очень агрессивный обстрел': РФ готовит чрезвычайно мощный удар по Украине

Украинцев предупредили об опасности в ближайшие дни.

https://glavred.info/ukraine/budet-ochen-agressivnyy-obstrel-rf-gotovit-chrezvychayno-moshchnyy-udar-po-ukraine-10732952.html Ссылка скопирована

Украина может оказаться под новой ракетной атакой / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Главред, УНИАН

Россия готовит интенсивный удар по Украине. Как рассказала астролог Елена Бучинская, под угрозой может оказаться запад Украины.

"Опасность для запада Украины в ближайшие дни. Будет очень агрессивный обстрел. Выпадают карты мечей. Сейчас очень тяжелая и темная энергия", - говорит астролог, передает Главред.

По прогнозу астролога, карты показывают очень агрессивный обстрел со стороны РФ.

видео дня

"Перед Полнолунием всех трясет. Берегите себя. Показывается агрессивный обстрел, очень резкое оружие. Также может быть очень быстрый обстрел", - добавляет астролог.

О персоне: Елена Бучинская Елена Бучинская - известный украинский астролог. Уже более 14 лет занимается астрологией. Часто рассказывает о прогнозах для Украины и мира, составляет натальные карты.

Опасность для Киева

Астролог Ангелина Вакулина также рассказала Главреду, что есть большая опасность и для Киева.

"Киев и область. Не игнорируйте тревоги (даже когда кажется, что она максимально безопасна). Не оставляйте детей одних. В ближайшие дни, если есть возможность, переберитесь туда, где рядом укрытие", - сообщила астролог.

О персоне: Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

‌

Новый удар по Украине

Стоит отметить, что мониторинговые каналы сообщали, что РФ готовит массированный удар по Украине.

Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе применения россиянами в рамках ближайшей массированной атаки по Украине экспериментального запуска БР "Искандер-И".

"Особое внимание для: Киева/области и западных регионов (особенно г. Львов/область)", - отмечается в сообщении.

Также сообщалось, что враг активно использует космическую разведку для наблюдения за объектами в западных регионах Украины, а также проводит дронную разведку Киева и прилегающих территорий.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред