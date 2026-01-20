В жизни не чувствовал себя таким униженным: сын Бэкхемов выдал обиду на мать

Бруклин Бэкхем поделился своими обидами на родителей.

Бруклин Бэкхем рассказал правду о родителях / Коллаж Главред, фото Instagram/brooklynpeltzbeckham, victoriabeckham

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм нарушил молчание по поводу давней семейной вражды в сенсационном заявлении, опубликованном в понедельник в его Instagram Stories.

Среди неожиданных обвинений в посте было утверждение Бруклина о том, что его мать "очень неподобающе танцевала" перед ним во время его свадьбы с Николой Пельтц в апреле 2022 года.

Бруклин Бэкхем с женой / Фото Instagram/brooklynpeltzbeckham

"Моя мама сорвала мой первый танец с женой, который был запланирован за несколько недель до свадьбы под романтическую песню о любви", — написал 26-летний Бруклин.

"Перед нашими 500 свадебными гостями Марк Энтони позвал меня на сцену, где по расписанию должен был состояться мой романтический танец с женой, но вместо этого меня ждала моя мама, чтобы потанцевать со мной", - рассказывает Бекхэм.

Он добавил: "Она очень неподобающе танцевала перед всеми. Я никогда в жизни не чувствовал себя более неловко и униженно".

Бруклин далее написал, что он и Никола, 31 год, "хотели обновить свои клятвы, чтобы создать новые воспоминания о дне нашей свадьбы, которые принесут нам радость и счастье", а не "тревогу и смущение".

Но заявление Бруклина о том, что его мать "очень неподобающе танцевала" перед ним во время их с Николой свадьбы, было не единственным шокирующим заявлением в его пространном обращении в понедельник.

После того, как он заявил, что Никола "постоянно подвергалась неуважительному отношению" со стороны Бекхэмов, "независимо от того, как сильно мы старались сплотиться", Бруклин утверждал, что его мать регулярно приводила его бывших девушек, чтобы создать "неловкую ситуацию" как для него, так и для Николы.

Виктория Бэкхем с невесткой/ instagram.com/victoriabeckham

"Моя мама неоднократно приглашала в нашу жизнь женщин из моего прошлого, явно с целью вызвать у нас обоих дискомфорт", — заявил он.

В другом месте своего поста Бруклин утверждал, что 51-летняя Виктория "отменила пошив свадебного платья Николы в последний момент" и что Виктория и Дэвид "неоднократно оказывали на него давление и пытались подкупить", чтобы он "отказался от прав" на свое имя перед свадьбой с Николой.

"Мой отказ повлиял на выплату, и с тех пор они никогда не относились ко мне так же, как раньше", — написал Бруклин.

"Во время подготовки к свадьбе моя мама даже назвала меня „злым", потому что мы с Николой решили пригласить мою няню Сандру и бабушку Николы за наш стол, так как у них обеих не было мужей", — добавил он. "У наших родителей были свои столы, расположенные рядом с нашим".

Что касается звездной вечеринки по случаю 50-летия Дэвида в мае, Бруклин утверждает, что они с Николой не специально ее пропускали. Вместо этого они якобы "поехали в Лондон" на вечеринку, но их "оставили на неделю, пока мы ждали в номере отеля, пытаясь спланировать время, проведенное с ним".

Бруклин утверждает, что легенда футбола "отказывал во всех наших попытках" встретиться, и что "когда он наконец согласился увидеться со мной", это было "при условии, что Никола не будет приглашена".

"Это была пощечина", — вспоминает Бруклин. "Позже, когда моя семья приехала в Лос-Анджелес, они вообще отказались меня видеть".

О персоне: Виктория Бекхэм Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница. Супруга легендарного футболиста и коммерсанта Дэвида Бекхема, сообщает "Википедия".

