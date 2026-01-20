"Жизнь с нуля": пропавший "Тамбовский волк" сделал заявление после выезда из Украины

Вы узнаете:
- Где сейчас находится Тамбовский волк
- Почему он покинул Украину
Сценарист и артист студии "Квартал 95" Валерий Жидков дал первый комментарий после выезда из Украины и рассказал, что его сподвигло на решение покинуть страну. "Тамбовский волк" дал интервью YouTube-каналу "Kate ГОВОРИТ", где раскрыл, как попрощался с "Кварталом 95".
С прошлого года Валерий Жидков проживает в США и ведет там концертную деятельность. Первым толчком к мыслям покинуть "Квартал 95" сценарист назвал Майдан и начало российского вторжения в 2014 году. Жидков заявил, что в этот момент политический юмор студии перестал быть невинным.
"Все, что мы делали до определенного времени, нам действительно нравилось, и нам казалось, что мы делаем что-то хорошее. Потом в какой-то момент это мне начало не нравиться. Это была и причина, по которой я, по сути, перестал работать в "Квартале". До 14 года шутки о политике были невинные... Я в этом конфликте перестал видеть основу для юмора", — прокомментировал Валерий.
"Тамбовский волк" также упомянул 2019 год, когда бывший руководитель студии "Квартал 95" стал президентом. В это же время у сценариста закончился контракт, и он решил не продолжать сотрудничество, а в прошлом году перебрался жить в США. Как признался Валерий, начинать жизнь с нуля ему с женой и двумя детьми было непросто.
"Это абсолютно новая жизнь, причем жизнь с нуля. Это с творческого нуля и финансового. Надо работать, продолжать, надо адаптироваться", — поделился Жидков.
Куда делся Тамбовский волк из Квартала 95
Валерий Жидков, который родился в российском Тамбове, занимает четкую проукраинскую позицию. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году он остался в Киеве, активно занимался волонтерством и выступал с благотворительными концертами в поддержку ВСУ. В июне 2022 года артист получил украинский паспорт. Несмотря на это, Жидков покинул Украину и переехал в США, о чем сообщил Евгений Кошевой в феврале 2025 года.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что певица Наташа Королева откровенно заговорила о чувствах к бывшему супругу Игорю Николаеву. Королева решила поздравить Николаева с днем рождения и записала видео под песню именинника. Певица рассыпалась в комплиментах звезде.
Также основательница "Nova Music" Jerry Heil отреагировала на высказывания артистки Кажанны, которая нелестно высказалась по поводу сотрудничества с лейблом. Певица назвала контракт "рабским" и потребовала его немедленного расторжения.
Вас может заинтересовать:
- "Вова, который в Б-классе": Елена Зеленская дала трогательный комментарий о муже
- До титула и детей: Меган Маркл показала начало отношений с принцем Гарри
- Елена Мозговая вернулась после 10 дней в больнице - где лежала продюсерка
Что такое Вечерний Квартал
Вечерний Квартал - юмористическое телешоу Студии "Квартал-95". Выходит в эфир с февраля 2005 года (сперва на телеканале Интер, затем - 1+1). Шутки и музыкальные номера затрагивают широкий спектр тем, и отражают сатирический взгляд на политику и социальную жизнь.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред