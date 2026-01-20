Укр
Дочки Заворотнюк вышли на публику ради вдовца актрисы — детали

Кристина Трохимчук
20 января 2026, 12:42
63
Младшая дочка актрисы расстрогала отца.
Семья Анастасии Заворотнюк
Семья Анастасии Заворотнюк / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Заворотнюк, 7Дней

Вы узнаете:

  • Дочери Заворотнюк вместе появились на спектакле Петра Чернышова
  • Как выглядит младшая дочь Анастасии Заворотнюк

Дочери умершей актрисы Анастасии Заворотнюк сделали редкий публичный выход. Анна Заворотнюк и Мила Чернышова посетили ледяное шоу, в котором участвовал вдовец актрисы Петр Чернышов. Видео со спектакля Анна поделилась в своем Instagram.

На кадрах можно увидеть, как выросла дочь звезды, которой на момент смерти матери было всего 5 лет. Мила с восторгом реагировала на появление отца и сопровождала его выступление громкими выкриками. Более того, девочка выучила весь сценарий и комментировала происходящее на льду.

видео дня
Как выглядит младшая дочь Анастасии Заворотнюк
Как выглядит младшая дочь Анастасии Заворотнюк / фото: instagram.com, Анна Заворотнюк

"Мила выучила наизусть весь сценарий и заранее предупреждала нас, что и когда будет происходить", — написала Анна.

Таким образом Анна Заворотнюк решила окончательно убедить поклонников в том, что между ней и Петром Чернышовым нет конфликта, о котором ранее писали росСМИ. Девочек на шоу сопровождала и мать Анастасии Заворотнюк, которая решила поддержать своего бывшего зятя. В конце представления Чернышов передал еи микрофон, и она на весь зал сказала несколько слов поддержки ему, а также поблагодарила всех артистов шоу.

Где сейчас муж Анастасии Заворотнюк
Где сейчас муж Анастасии Заворотнюк / фото: instagram.com, Анна Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк — причина смерти

Российская актриса Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года в возрасте 53 лет. К смерти звезду привела продолжительная болезнь — агрессивная форма рака головного мозга (глиобластома). Актриса узнала о диагнозе в 2019 году. Последние годы жизни Заворотнюк провела в кругу семьи и не появлялась на публике.

О персоне: Анастасия Заворотнюк

В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

