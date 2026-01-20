Елена Мозговая вернулась после 10 дней в больнице - где лежала продюсерка

Мозговая призналась, что возвращение домой оказалось не слишком "мягким".

Елена Мозговая в больнице - продюсер рассказала о своем состоянии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olenamozgova1

Елена Мозговая больше недели провела в больнице

Продюсерка рассказала, каким было ее возвращение домой

Музыкальный продюсер Елена Мозговая десять дней назад попала в больницу: он легла на стационарное лечение по настойчивой рекомендации врача - та пригрозила ей, что иначе Елену доставят в медицинское учреждение на "скорой". Мозговая много не рассказывала о своей госпитализации, и лишь после выписки стало известно, в каком отделении она лежала.

В своем блоге в Instagram продюсерка призналась, что возвращение домой стало для нее определенным шоком - из-за погодных условий ее дом сильно промерз, начались проблемы с отоплением. Тогда-то она у помянула, что лежала в отделении неврологии, и пошутила, что после таких переживаний пора собираться в психиатрию.

"Приехала из больницы. Дома дубак. С этими отключениями что-то сломалось в системе отопления, весь день чинили. Согреться можно было только у камина, сожгли все дрова, которые были. Нашла доставку дров, позвонила - куб 3500 и привезут при минимальном заказе 5 кубов. Офигеть... Решила, что пока обойдемся без дров. Хочу заметить, что томики Достоевского горят зачетно. Еще несколько достояний "великой россии" также пошли на растопку. Сейчас потихоньку дом прогревается, потому что удалось починить и запустить систему отопления. И это сегодня только выписалась из неврологического отделения. А уже психиатрия зовет. Не жизнь, а сплошной водевиль", - отметила Елена Мозговая.

Елена Мозговая в больнице - продюсер рассказала о своем состоянии / фото: instagram.com/olenamozgova1

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

