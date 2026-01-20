Учёные потрясли мир сенсацией: неожиданное открытие приоткрыло тайну Солнца

Вы узнаете:
- Солнечная система связана с другими районами Млечного Пути
- Речь идёт о так называемом Местном горячем пузыре — области плазмы
Астрономы выяснили, что Солнечная система связана с другими районами Млечного Пути своеобразными межзвёздными "коридорами", что меняет прежние представления о ближайшем к нам космическом окружении.
Как пишет издание Earth, исследование показало, что мы находимся не в изолированной области пространства, а внутри разветвлённой структуры, по которой горячая разреженная материя может перемещаться между звёздными регионами. Один из таких путей тянется в сторону созвездия Центавра, другой — вероятно, к Большому Псу.
Речь идёт о так называемом Местном горячем пузыре — области плазмы, образованной древними взрывами сверхновых. Новые данные указывают, что эта структура не замкнута и имеет "прорывы", соединяющие её с окружающим межзвёздным пространством.
Открытие стало возможным благодаря рентгеновскому телескопу eRosita, который позволил выявить зоны с пониженной плотностью газа и повышенной температурой. Учёные считают, что такие каналы являются частью масштабной галактической сети, по которой распределяются энергия и вещество.
По мнению исследователей, это открытие важно для понимания эволюции Млечного Пути и условий, в которых существует Солнечная система, а в будущем может сыграть роль и в разработке концепций межзвёздных перелётов.
Невероятное открытие астрономов: что известно
Астрономы обнаружили в центральной части Кольцевой туманности необычную структуру — тонкую протяжённую зону, состоящую из ионизированного железа, происхождение которой остаётся загадкой. Объект находится примерно в 2,3 тысячи световых лет от нашей планеты, и ранее в туманностях подобного типа такие образования не фиксировались.
Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.
Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.
Об источнике: Earth.com
Earth.com - это научный веб-сайт, который предоставляет последние новости и исследования о Земле, ее экосистемах и окружающей среде. Он охватывает широкий спектр тем, включая изменение климата, экологию, науку о Земле, животных и растениях, а также устойчивое развитие. Сайт публикует статьи, написанные учеными и экспертами в области, использует высококачественные изображения и видео, чтобы проиллюстрировать свои статьи, и имеет удобный интерфейс, который позволяет легко находить нужную информацию. Earth.com является ценным ресурсом для тех, кто интересуется наукой о Земле и окружающей средой.
