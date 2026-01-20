Учёные потрясли мир сенсацией: неожиданное открытие приоткрыло тайну Солнца

Исследование показало, что Земля находится не в изолированной области пространства, а внутри разветвлённой структуры.

Солнечная система связана с другими районами Млечного Пути

Речь идёт о так называемом Местном горячем пузыре — области плазмы

Астрономы выяснили, что Солнечная система связана с другими районами Млечного Пути своеобразными межзвёздными "коридорами", что меняет прежние представления о ближайшем к нам космическом окружении.

Как пишет издание Earth, исследование показало, что мы находимся не в изолированной области пространства, а внутри разветвлённой структуры, по которой горячая разреженная материя может перемещаться между звёздными регионами. Один из таких путей тянется в сторону созвездия Центавра, другой — вероятно, к Большому Псу.

Речь идёт о так называемом Местном горячем пузыре — области плазмы, образованной древними взрывами сверхновых. Новые данные указывают, что эта структура не замкнута и имеет "прорывы", соединяющие её с окружающим межзвёздным пространством.

Открытие стало возможным благодаря рентгеновскому телескопу eRosita, который позволил выявить зоны с пониженной плотностью газа и повышенной температурой. Учёные считают, что такие каналы являются частью масштабной галактической сети, по которой распределяются энергия и вещество.

По мнению исследователей, это открытие важно для понимания эволюции Млечного Пути и условий, в которых существует Солнечная система, а в будущем может сыграть роль и в разработке концепций межзвёздных перелётов.

Невероятное открытие астрономов: что известно

Астрономы обнаружили в центральной части Кольцевой туманности необычную структуру — тонкую протяжённую зону, состоящую из ионизированного железа, происхождение которой остаётся загадкой. Объект находится примерно в 2,3 тысячи световых лет от нашей планеты, и ранее в туманностях подобного типа такие образования не фиксировались.

